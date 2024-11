Qué es de la vida de Diego Quintana: del reiki a ser técnico y el sueño de dirigir en primera

La velocidad, gambeta corta y pique difícil de igualar fueron una de sus características principales. Y que lo hicieron a Diego Quintana trascender dentro del fútbol , primero en Newell's y luego en diversos clubes por donde lució diversas camisetas. Aquel Quintanita hoy tiene 46 años, vive alejado de las redes sociales y es maestro de reiki, algo que modificó en parte su vida. No se involucró con el fin de dar clases, sino que es algo en lo que buceó con el fin de bienestar propio. Si bien hubo una etapa de alejamiento hacia el fútbol, volvió a sus raíces, se convirtió en entrenador y en la actualidad dirige en la Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario (Adiur). Está en la etapa de aprendizaje, hacer una base de cara a un futuro dirigir en primera división. "No tengo apuro, me estoy formando. ¿Newell's? ¿Y por qué no?" , dijo en una charla donde repasó diversas etapas de su vida, la etapa del duelo del futbolista donde "no veía partidos ni quería jugar" y hasta hablar de su amigo Lionel Scaloni , un tipo estudioso y que "se veía venir todo este presente por cómo vive el fútbol".

Fue una decisión que había sentido al dejar de jugar a los 33 años. Aún tenía tenía más recorrido porque físicamente estaba muy bien, pero tenía otras ganas. Después de estar nueve años en Europa quería volver a compartir más cosas con mi familia. Me vine a la Argentina, me alejé de todo y después de un tiempo de reflexión me di cuenta que había sido del duelo del futbolista. En ese tiempo no quería jugar al fútbol, no quería ir a la cancha, no veía partidos. Es algo lógico y entendí que me estaba dando ese tiempo como para para dejar al jugador y pasar a otra página.

¿Qué es lo que te llevó a volcarte al reiki?

Todo empezó cuando estaba en Ecuador. Fui a un shopping, entré a una librería y ahí vi un libro, que siempre digo que parecía que me estaba buscando. Era "Las siete leyes espirituales", de Deepak Chopra. A partir de ahí es como que mi vida hizo un vuelco. Comencé a reflexionar más, a estar más tranquilo, a conectarme nuevamente conmigo. Empecé con meditaciones, después me fui a Grecia y al venir de vacaciones a la Argentina mi mamá me dijo que había hecho un nivel de reiki. Transité ese camino y después de tres años me recibí de maestro, pero lo aplico para mi vida cotidiana, no lo ejerzo.

Tuviste también la posibilidad de vivir una experiencia en el Himalaya.

Fue un viaje soñado. Siempre quise hacer algo de mochilero. Tuve esa ilusión de hacer un viaje de ese tipo porque cuando viajás con el fútbol vas a distintos lugares no llegás a conocer el lugar ni la cultura. Cuando me vuelvo de Grecia en 2013 y al encontrarme con mucho tiempo libre me fui a hacer un viaje por dos meses. Estuve en Beijing, pasé por el Tíbet, cruce la frontera con Nepal y después anduve por la India.

¿Y qué te dejó ese viaje?

Fue un antes y un después. Para hacer algo así tenés que estar muy fuerte desde lo emocional porque te encontrás con otra realidad. Ver la pobreza que hay en la India... Cómo lucran con la lástima realmente es algo impensado. Más allá de eso muy duro viví momentos muy buenos, visité templos, pasé una noche acampando en la base del Everest. eso fue algo fantástico, con menos de 25 grados y en una tienda. Sinceramente fue impresionante, espectacular.

Volviendo el tiempo, en Newell's tuviste un presidente, Eduardo López, que no era nada sencillo. ¿Cuál fue tu experiencia?

Si bien no me voy quejar, estuve en una parte donde el club había ingresado en la convocatoria de acreedores. Mi papá en su momento creo dejó algo para las inferiores del club. Pero más allá de eso Newell's siempre fue mi casa desde muy chiquito.

¿Cómo viviste el momento?

Estaba viviendo el sueño de mi vida porque después de muchos años había llegado a jugar en primera. Y encima con muchos amigos porque estaban Lucas Bernardi, Diego y Fernando Crosa, Damián Manso, Jorge Priotti, y otros tantos grandes compañeros. Uno estaba focalizado en eso y no en lo externo. Lo que uno quería era jugar al fútbol.

Ahora en tu etapa como entrenador debés trabajar con pibes que piensan en llegar a primera, pegar el salto a Europa y hacer una diferencia económica, algo que unos pocos lo logran. ¿En tu caso lo alcanzaste, lograste hacer una base desde ese aspecto?

Sí, afortunadamente puedo decir eso. Si bien no me gusta hablar de esos temas, mi familia ha manejado bien ese tema.

La pregunta viene porque hay muchos que terminan de jugar y no saben qué hacer.

Es algo utópico lo que yo pienso, pero los clubes también deberían formar a los chicos no solamente desde lo futbolístico. Acá los chicos vienen dos horas y hablamos de fútbol, pero además tratamos de tener más temas como para ir abriéndoles la cabeza porque en caso de no alcanzar lo buscado o si no se administran bien la van a pasar mal. Es por eso que las instituciones deberían tratar estas cuestiones. Algunas las están haciendo. Creo que una o dos horas a la semana se deberían dar clases de idioma, de finanzas, comunicación, ya que deben expresarse bien. Ser un jugador completo, no sólo jugar y nada más.

Vos lo sabés bien que no todos los que sueñan con ser jugador lo logran, son unos pocos y a los 20 o 21 años quedan en el medio de la nada.

Si bien no me gusta aconsejar, sí trato de transmitir mi experiencia. Cuando se transita este camino de ser de intentar ser futbolista se deben vaciar en todo sentido. Con la categoría nuestra, la 78, nos juntamos una vez al año. Hay muchos chicos que no han tenido la posibilidad de jugar y eran muy buenos, incluso mejores de los que tuvimos la posibilidad de jugar. Los veo ahora y me da la sensación que muchos todavía no pudieron superar el no haber llegado. Ahora a los 45 años te vas a dormir todas las noches pensando si hubiera hecho esto o lo otro. Yo quiero que esa pregunta no se la tengan que hacer los chicos de hoy con 17 años. Eso trato de inculcarle. Es durísimo porque cómo convivís con esa duda existencial y si hubiera hecho tal cosa, lo otro.

La amistad con Scaloni

En el Mundial de Malasia sub-20 de 1997, Quintanita integró ese combinado que dio el golpe y se quedó con la vuelta olímpica. Pablo Aimar, Juan Román Riquelme y Walter Samuel integraron ese gran conjunto dirigido por José Pekerman. También estaba Lionel Scaloni, nada menos que el actual DT de la selección nacional que ganó absolutamente todo e ingresó en el tridente de los más grandes junto a Carlos Bilardo y César Luis Menotti.

"Teníamos un equipazo, un muy buen equipo. Y lo de Lionel (Scaloni) es algo notable. Vive el fútbol de una forma intensa. Ya en su último año como futbolista me contaba que los entrenadores en Italia lo consultaban. Con tantas temporadas en Europa y de incorporar tanto conocimiento se formó y se convirtió en lo que es hoy, el mejor entrenador del mundo", sostuvo el ahora entrenador.

Lo cierto es que se tienen que alinear los planetas y/o tener una cuota de suerte para estar en el momento indicado.

No llamaría la suerte porque se dio. Para mí es una especie de energía divina, esa que estás buscando algo y ese algo te busca a vos. Entonces eso genera, como dijiste bien, todo se vaya alineando. Es como que el universo conspira de tal forma para que vos encuentres lo que estás buscando. Dentro de los nombres que circulaban como candidatos nunca figuraba él y decían que no tenía experiencia, algo que se gana. Fue criticado en su momento y sin fundamento, algo que los argentinos tenemos culturalmente. Nos aventuramos a decir cosas que a lo mejor no sabe si pueden llegar a pasar.

En tu caso personal y a futuro seguramente apostarás a dirigir en primera.

Como entrenador yo quiero dirigir primera, pero no tengo apuro, me estoy formando. Estoy en este club, un lugar ideal para formarte como entrenador. Lo estoy disfrutando mucho. En un futuro sí, obviamente quiero dirigir en la máxima categoría. Y porqué no Newell's.

Base de técnicos leprosos

Viste que hay una camada importante de técnicos surgidos en Newell's que dirigen selecciones, algo increíble. Y en primera habrá un recambio generacional de técnicos y surgirán otros más jóvenes. Vos estás en ese camino.

Bella Vista tiene una energía especial. Yo la llamo así. Desde Marcelo (Bielsa), porque si te ponés a analizar la mayoría de los entrenadores que tenemos hoy que han sido jugadores de Newell's. Están todos con cargos muy importantes, desde el Tata Martino a Eduardo Berizzo, Darío Franco, Lionel Scaloni, Mauricio Pochettino hasta Lucas Bernardi, quien también lo fue. Por eso digo que hay algo que es más fuerte que vos. En ese alejamiento que tuve del fútbol había algo adentro que cuando volví a la cancha después de mucho tiempo sentí un fuego especial.

Por todo lo que decís y como lo mencionaste varias veces Bielsa de tu estilo. ¿Es así?

Cada entrenador tiene tiene su propio estilo. Tengo mi propia metodología y trato de dejar la creatividad hacia los chicos. Veo que en este fútbol argentino queremos domesticar al futbolista. En Argentina cuando nace alguien o cuando cumple uno o dos años regalamos una pelota, entonces siempre habrá jugadores de fútbol. Estamos en el mejor país del mundo para formarlos y vamos a tener siempre a los mejores y que quieren en todo el mundo porque son ganadores. Entonces no hay que olvidar lo esencial que es darle rienda suelta a la creatividad que tienen los pibes.

Algo lo conocés y en algún momento compartiste alguna cancha. ¿Hay algo más que se pueda decir sobre Lionel Messi?

Con Leo jugamos algunos partidos en la cancha de Newell's, el último en la despedida de Maxi Rodríguez. Lo que ha hecho y sigue haciendo Messi es algo increíble. Va a ser inigualable porque con 37 años sigue vigente. Es algo fuera de lo común, impresionante. A esta altura hay muchos jugadores que no juegan más. La verdad que es un caso que llama mucho la atención y, sobre todo, porque sigue estando vigente.