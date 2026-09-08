Dos deportes de los Juegos Suramericanos 2026 no se disputarán en la provincia de Santa Fe: cuáles son y por qué

Aunque Rosario, Santa Fe y Rafaela serán las sedes principales, dos disciplinas deberán competir fuera de la provincia por razones vinculadas a las condiciones necesarias para su desarrollo

Los Juegos Suramericanos se disputarán desde el 12 al 26 de septiembre.

Los Juegos Suramericanos tienen como escenario tres ciudades santafesinas. Entre el 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a deportistas de diversas disciplinas. Sin embargo, hay dos competencias que deberán realizarse fuera del territorio provincial.

La competencia se disputará desde el 12 al 26 de septiembre, contará con 43 deportes, 60 disciplinas y más de 4.000 atletas de 15 países diferentes . A pesar de que todo el evento deportivo se llevará adelante en territorio santafesino hay dos que lo harán en Mar del Plata y Buenos Aires .

Desde el sábado 19 al viernes 25 los marplatenses tendrán en su ciudad la competición de surf . Por obvias razones, ninguna de las localidades santafesinas podía ser el escenario de aquella disciplina.

Por otro lado, el bowling es la segunda disciplina que no competirá en territorio provincial. Sucede que, según confirmaron autoridades santafesinas al diario La Capital, la única pista oficial en el país para este tipo de evento es la del Norcenter en Vicente López , provincia de Buenos Aires, donde la Asociación Argentina de Bowling funciona y entrena su seleccionado en aquel espacio.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Por qué no se eligió una bolera en Santa Fe

Según comunicaron, el espacio del Norcenter es ideal porque "reúne la cantidad de pistas, el equipamiento de aceitado y la disponibilidad necesarios para realizar la competencia internacional".

Resulta que para estos tipos de eventos se requiere un mínimo de diez pistas. Si bien en Santa Fe capital y Venado Tuerto poseen un espacio para el bowling, ambos cuentan con cuatro pistas cada una.

Además, en Buenos Aires, el Club Galicia dispone de una máquina de aceitado de alto rendimiento, pero también tiene solo cuatro pistas. Otras boleras llegan con el número necesario pero no cuentan con el equipamiento adecuado ni tienen disposición para organizar torneos internacionales.

Sucede que la preparación de las pistas constituye otro requisito técnico fundamental: se necesitan máquinas capaces de aplicar los patrones de aceitado de competencia, cuyo valor aproximado se encuentra entre USD 20.000 y USD 30.000 por unidad. Las máquinas básicas de las boleras comerciales realizan un aceitado destinado al mantenimiento y la protección de la superficie, pero no permiten aplicar los patrones requeridos para esta competencia. En este sentido, Norcenter dispone de 28 pistas y equipamiento de aceitado de alto rendimiento, además de disponibilidad para organizar el torneo.

Competencia en territorio santafesino

Santa Fe capital concentrará las competencias de aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, softbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela.

Rosario tendrá la mayor cantidad de disciplinas, entre ellas bádminton, esports, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate, patinaje artístico y de velocidad.

También competirán en Rosario atletas de levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, raquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

Rafaela recibirá boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

El cronograma completo permite consultar fechas, horarios, disciplinas y escenarios. La información oficial está disponible en www.santafe2026.ar, sitio que también concentra los datos sobre entradas y actividades para el público.

Cómo comprar entradas para los Juegos Suramericanos 2026

Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Por lo tanto, no será obligatorio comprar una entrada para asistir mientras haya lugares disponibles.

Quienes quieran asegurarse un lugar podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través de www.santafe2026.ar. Allí deberán seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario: la organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.