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Central: Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Al Canalla se le viene otro partido bravo y el técnico pondría la lupa sólo en algunos puestos muy puntuales, sobre todo del medio hacia adelante

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de septiembre 2026 · 15:39hs
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Alan Rodríguez volvió a ser titular en el clásico y tuvo un partido apenas discreto.

Virginia Benedetto / La Capital

Alan Rodríguez volvió a ser titular en el clásico y tuvo un partido apenas discreto.

Con el clásico ya como parte de la historia, lo que se viene en Central es la visita a Tigre el domingo, a las 14.45, partido para en el que Canalla se jugará una ficha importante si pretende mantenerse en la pelea por la tabla anual, además de conservar el puesto que hoy tiene entre los ocho del grupo B.

Después de un partido de máxima exigencia, tanto desde lo emocional como desde lo físico, la tarea del entrenador Jorge Almirón es evaluar cómo están sus futbolistas, ya pensando en los once que pondrá en cancha frente al Matador de Victoria.

No hubo informes concretos de algún lesionado que haya dejado el clásico, por lo que el DT tendrá la posibilidad de optar por aquellos que están mejor desde lo futbolístico.

Almirón después del clásico

Almirón declaró en a conferencia posclásico que quedó conforme con el rendimiento del equipo. Puede haber sido una frase de compromiso, para menguar el dolor por los dos puntos que se le escaparon en el final, pero si lo hizo con convencimiento es de esperar que toque lo mínimo indispensable para el viaje a Tigre.

El puesto que hoy podría ponerse bajo la lupa es el del extremo por derecha, que en el clásico fue propiedad de Alan Rodríguez. El uruguayo no tuvo una gran tarde después de lo que fue la gran apuesta del técnico canalla.

Giovanni Cantizano podría ser uno de los futbolistas que Almirón tenga en mente para visitar a Tigre.

Giovanni Cantizano podría ser uno de los futbolistas que Almirón tenga en mente para visitar a Tigre.

>>Leer más: El clásico de Central: sabor amargo por un empate que debió ser victoria

Recién en el segundo tiempo Alan Rodríguez tuvo una muy buena intervención, cuando se sacó dos hombres de encima dentro del área, pero a la hora de servir el centro lo hizo de manera deficitaria, donde no había ninguno de sus compañeros. En el primer tiempo bajó una y se la abrió hacia la derecha para Di María, también dentro del área.

Cantizano, una alternativa

La alternativa que tiene Almirón en esa posición es Giovanni Cantizano, quien venía de ser titular contra Gimnasia y Esgrima La Plata, pero que se quedó afuera en el clásico (ingresó en el complemento).

Podría aparecer también en el radar Julián Fernández, pero el zurdo viene de un largo parate por una lesión muscular. De hecho en el último partido tampoco fue convocado. Su última participación como titular fue en el triunfo frente a Barracas Central, cuando el Canalla fue a jugar con un equipo alternativo en la previa de la revancha ante Corinthians por la Copa Libertadores. En Brasil ingresó en los últimos 15 minutos. De ahí en más no sumó minutos (fue al banco contra Talleres pero no ingresó).

Enzo Copetti sigue sin poder convertir. Fue titular en el clásico y es el 9 que corre con ventaja para el domingo.

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>>Leer más: Central: el grito de Ávila que valía oro ante la sequía goleadora de los centrodelanteros

Lo de siempre: el 9

Imposible no pensar en que Almirón puede estar pensando también en qué hacer con el centrodelantero, pero que Enzo Copetti haya jugado el clásico es un indicativo de que seguiría entre los once.

Después de eso, no mucho más, salvo que en el medio aparezca algún contratiempo con alguna lesión. Es que Vicente Pizarro, otro de los que estuvo en la mira antes del clásico, volvió a estar desde el arranque. Para Almirón, el chileno siempre fue una figurita imprescindible.

Puede aparecer algún mínimo retoque por parte del DT canalla, pero no mucho más que eso. La base será la misma que la viene de igualar el pasado domingo en el Gigante de Arroyito.

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