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Perú: un sismo de 7,2 golpeó la región de Ayacucho

Tuvo epicentro en la localidad de Coracora y hasta el momento no se reportaron víctimas

20 de agosto 2026 · 17:50hs
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Perú: un sismo de 7,2 golpeó la región de Ayacucho

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter se registró a las 13 de este jueves en Perú, con epicentro localizado cerca de la localidad de Coracora, en la región de Ayacucho, sin que hasta el momento se reportaran víctimas.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, según Agencia Andina y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, según la escala de Mercalli modificada.

>> Leer más: Aumenta a 6.438 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio en Venezuela

Sismo en Perú

Perú es un país de alta actividad sísmica debido, principalmente, a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Por ese motivo el IGP recomienda mantener una cultura de prevención y contar con un plan familiar de emergencia.

La magnitud y la intensidad son parámetros diferentes: la magnitud cuantifica la energía liberada por el sismo, mientras que la intensidad describe los efectos y la percepción del movimiento en un lugar determinado.

El reporte de este jueves 20 se produce luego de otros movimientos registrados durante las últimas horas en el país, entre ellos un sismo de magnitud 3,6 ocurrido a las 08:29:59 horas al oeste de Ocoña, en Camaná, Arequipa.

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