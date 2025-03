Un empate de vuelo bajo en Córdoba que no le vino mal a Central

>>Leer más: Minuto a minuto de Talleres y Central

Las armas de Talleres pasaban por la movilidad de Rick Lima. Pero las imprecisiones en el pase final más la aparición a cuenta gotas de Rubén Botta y Nahuel Bustos no lo acompañaron.

Mientras, Central seguía con la misma película de siempre. Recargaba el juego por lo que podían hacer por izquierda Malcorra y Campaz por izquierda, en tanto que Lautaro Giaccone era un espectador más porque el juego se desarrollaba por el otro sector.

Aunque el Laucha en lo poco que entró en juego le sacó jugo a sus situaciones, como aquella de los 26’ que se inició con un lujo de Giménez y que Copetti no pudo definir. En el medio Navarro e Ibarra ganaban más de lo que perdían, pero ninguno se desprendía para intentar aportar algo en la construcción del ataque canalla.

Un formato repetido de Talleres y Central

El complemento tuvo en sus inicios el mismo formato que la primera parte. Con Talleres siendo más protagonista y antes de los diez minutos Fatura Broun le ahogó el grito de gol al ingresado Schott. Pero a medida que iban pasando los minutos, el peso ofensivo de los albiazules se fue cayendo a pedazos, mientras que Central se dedicaba a esperar su momento.

>>Leer más: El primer triunfo de Las Guerreras

Faltando 20 minutos Holan hizo sus primeros dos cambios con los ingresos de Gaspar Duarte y Santiago López en lugar de Giaccone y Campaz. Y después ingresaron Lovera y O’Connor lo que le dio al equipo, en los papeles, un tinte más ofensivo. Nada de eso ocurrió.

Porque en el último cuarto de hora el formato del encuentro daba para ir a buscar el triunfo, pero decidió ser más cauteloso. Los minutos fueron pasando, Central empezó a enamorarse del empate y sumó un punto que le sirve y mucho de cara a la clasificación a octavos de final.

Las lecturas finales del 0 a 0

Se pueden hacer dos lecturas de el paso de Central por Córdoba. Los canallas afrontaban una prueba de carácter y había que ver cómo asimilaba la última derrota. En este aspecto aprobó y dejó en claro que en la era Holan dejó de ser ese equipo al que lo atropellaban muy fácil de visitante, le metían un par de cachetazos y nunca más se recuperaba. En la mayoría de sus salidas del Gigante no solo sumó sino que mantuvo el cero en su arco como en los casos de Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra.

Pero hay otra realidad. Este equipo de Holan que se presumía que iba a ser un equipo más vistoso está siendo un equipo utilitario donde el resultado es lo más importante y si no se puede ganar no hay que perder. Algo que no está mal y jugadas 9 de las 16 fechas del torneo los números le sonríen. Aunque debería volver a hacerse más fuerte como en sus primeras presentaciones para no caer en lo que le pasó el año pasado.