Un campeón de boxeo se bajó del ring: "El título más importante es la salud"

Juan Leal es excampeón argentino de boxeo y estaba preparando su próxima pelea por el título del mundo, el 7 de septiembre en Indonesia, cuando comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Los malestares se produjeron durante una sesión de sparring y el deportista no dudó en ir al médico. Luego de una serie de estudios le detectaron hematomas subdurales incompatibles con la práctica deportiva . Como consecuencia de esto y a los 31 años, el campeón decidió abandonar el boxeo para no arriesgar su vida.

“Mi médico y amigo me recomendó que me hiciera una resonancia magnética cerebral, que es un estudio más detallado. El resultado es que sufrí hematomas subdurales, es decir que tuve pequeños derrames. Afortunadamente sin riesgo de gravedad, pero que me impiden que realice toda actividad deportiva. Y eso fue determinante para dar por concluida mi carrera como boxeador profesional”, explicó el representante de Florencio Varela a través de sus redes sociales.