Marcelo Domínguez, el campeón del mundo al que le dijeron que "era petiso y no boxeaba"

"Nunca tomé al boxeo en el inicio para ganar guita. Lo hice como una profesión. Me enganché y con el paso del tiempo me fue gustando". Las palabras lanzadas de manera directa y con contundencia pertenecen a Marcelo Domínguez, uno de los que ingresó en la sala de los grandes del boxeo al consagrarse campeón del mundo en la categoría crucero entre 1995 y 1998 del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), La poca fe que le tenían en sus inicios, el "corralito" de 2001 que le quitó gran parte de sus ahorros, las ganas de haber peleado con Ringo Bonavena o Mike Tyson, su faceta actoral, entre otros temas, fueron repasados por el ex campeón, quien también tuvo una pelea y perdió con el púgil neuquino radicado en Rosario Matías Vidondo en la antesala a colgar los guantes de manera definitiva.

El Toro (54 años) fue monarca a nivel internacional, argentino y sudamericano, ganó 48 peleas (23 por nocaut), perdió ocho y empató una. Y tuvo cinco defensas del título del mundo. "Volvería hacer el mismo sacrificio y cagarme de hambre. No me puedo quejar porque todo valió la pena y lo disfruté. No lo hice con otro sentido. Fue duro, pero al final tuvo su recompensa", sostuvo el ex boxeador en una extensa charla con Ovación .

En sus inicios no muchos apostaban ni creían en su potencial, pero esas dudas de algunos lo empujaron para enfocarse y demostrar lo que podía dar arriba de un ring. Un lugar al que algunos pocos se animan a subirse y para el que hay que tener demasiado coraje para hacerlo. "«Y... si no me tienen fe», como decía el Negro Olmedo. Nunca me hizo mella eso. Lo cuento como un chiste y se lo dije a alguien que me dijo eso, que yo era gordito, petiso, que no pegaba y no boxeaba. Soy de esos tipos que si me decís que no puedo hacerlo me empeño por lograrlo. Nunca me di por vencido. Terminé perdiendo el título, volví a pelear y no me salió bien. Quedé bien parado hasta perdiendo", expresó el Toro.

- A los de afuera le tenía miedo, al que me daba agua, ja. Al que tenía enfrente le podía pegar. Nunca tuve temor y lo demostré con lo que fue mi carrera. A los mejores hay que ir a pegarle, no a los malos. Hay que ganarles a los buenos y faltarles el respeto, obvio que en el buen sentido de la palabra. He peleado con costillas rotas, rengo, pero nunca salí de un ring en mal estado.

- En los inicios de cualquier boxeador las bolsas son escasas, de muy poco dinero. ¿Transitaste esa etapa de pelear por poco dinero?

- Hoy salís a comer y gastás la bolsa que te dan. Yo tuve la suerte de que siempre trabajé, tuve buenos empleos y dejé de trabajar cuando ya tenía seis peleas. Cuando tomé esa decisión fui sparring de campeones como Jorge "Locomotora" Castro, Julio César Vásquez, entre otros. En ese momento, de buena época argentina, tenía plata de mi trabajo y como sparring. Me pagaban bien y en dólares. Tenía buenas bolsas porque con 6 peleas salí campeón argentino, algo que no sucede normalmente.

- ¿Con quién te hubiese gustado pelear si te hubieran dado a elegir?

- Una vez Tito Lectoure (un reconocido empresario y promotor de boxeo argentino) me dijo: "Sabés lo que habría sido una pelea con Ringo Bonavena o Víctor Galíndez". Sé que hubiese sido un mito porque nos habríamos matado a golpes.

- ¿Y con Mike Tyson?

- La gente que me manejaba no tuvo la lucidez o las ganas para hacer una pelea con él. Por ahí no pensaron en el negocio. Me manejó mucho (Hernán Santos) Nicolini y cuando me lo crucé después de un tiempo en el que estuvo mal de salud me preguntó si había peleado con Tyson. Él estuvo internado y el que me manejaba nunca pensó en esa posibilidad.

- ¿Quién o quiénes te apuntalaron en el momento en que se acercaron los amigos del campeón?

- Mis padres, que me dieron una buena educación. Con mis hermanos también porque ninguno anduvo en cosas raras. Después de mi familia, mis técnicos y los amigos de siempre. Nunca fueron más, muy pocos entraron en el círculo y mucho tiene que ver mi forma de ser. Soy medio ermitaño. Soy bohemio, me gusta la noche, pero no de salir sino de dormirme a las 3 de la mañana.

- En 2001 tuviste que padecer, como muchos argentinos, el corralito que estableció Domingo Cavallo.

- Sí, pero la vida me dio la oportunidad de levantarme, volver a pelear por el título y salir adelante.

- En ese regreso te tocó enfrentar a la Mole Moli, pero también a Matías Vidondo.

- Sí. Más allá de haber perdido con Matías hubo algo lindo que me pasó. Más allá de la derrota -en categoría peso pesado- él tuvo un gesto muy grato cuando perdí arriba del ring. Me hizo una reverencia y mis hijos me preguntaron por esa situación. Me mostró respeto y que mis hijos hayan visto eso es algo que se lo agradeceré siempre.

- Una película de una historia verídica, "La verdad oculta", narra los problemas que padecieron y arrastran los jugadores del fútbol americano por los golpes en la cabeza. En el caso de los boxeadores es aún peor porque los reciben durante largos años y desde sus inicios.

- No puedo decir que los golpes son caramelos, pero los boxeadores ayudan un poco a padecer problemas cuando dejan de boxear. Dejan de cuidarse, fuman, toman, etcétera. No piensan que les metieron mucho en su cabeza. En mi caso me cuido mucho. Trato de no llamar a la desgracia. He salido, tomo de vez en cuando, pero nada raro.

- También incursionaste en la televisión y el cine, y hasta te convertiste en actor.

- No, en galán, ja. Eso me ayudó a cuidarme estéticamente. Hice varias cosas, estuve en "La pelea de mi vida", con Mariano Martínez. En ese caso estuve como coach, que es mi trabajo actualmente. También en las dos temporadas de "El Tigre Verón" (protagonizada por Julio Chávez), en un capítulo de "Los protectores" (Adrián Suar y Gustavo Bermúdez) y en la película "Motín en Sierra Chica". Hice publicidades y tres videos musicales. Estoy en una serie para Star+, "Las reglas del boxeador". Me contrataron como coach, enseñé a boxear y terminé trabajando en la serie con un papelito que me dieron.

- ¿Te dedicarías a la actuación?

- Me gusta mucho, estudié y dejé por cuestiones de tiempo. Reformé y escribí una obra del Negro Fontanarrosa. Hoy estoy escribiendo y tengo ganas de sacarla a la cancha en cualquier momento. Es medio unipersonal y basado en mí, pero quiero hacerlo sobre una historia general. También quiero hacer stand up.