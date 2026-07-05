Fifa le puso condimento a la previa: un árbitro francés dirigirá Argentina-Egipto por los octavos

François Letexier será el juez principal del partido que definirá el pase a cuartos de final. La terna de campo será íntegramente francesa, un detalle que no pasó inadvertido en la previa del duelo de la selección nacional.

La selección argentina ya conoce árbitro para su próximo desafío en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final y la FIFA confirmó que el francés François Letexier será el encargado de impartir justicia en un partido que promete máxima tensión.

La designación, como mínimo, le agregó un condimento extra a la previa. No porque exista algún impedimento reglamentario, sino porque en el fútbol los detalles también juegan. Y que Argentina afronte un cruce eliminatorio con un árbitro francés y dos asistentes del mismo país no pasó inadvertido.

Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier, como asistente número uno, y Mehdi Rahmouni, como asistente número dos. Es decir, la terna principal en campo será íntegramente francesa. Como cuarto árbitro fue designado el noruego Espen Eskas, mientras que Isaak Bashevkin, también de Noruega, será el árbitro de reserva.

En términos formales, la decisión de Fifa no presenta objeciones. Pero en términos simbólicos, tiene ruido. Argentina y Francia vienen de construir en los últimos años una rivalidad cargada de capítulos intensos y desde la final de Qatar 2022 que mantienen caliente el vínculo futbolístico entre ambas selecciones. En ese contexto, la elección de una terna francesa para un mata-mata argentino inevitablemente invita a mirar la previa con atención.

Letexier ya dirigió dos encuentros en esta edición del Mundial, la primera de su carrera. Estuvo en Costa de Marfil-Ecuador y en el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En total, mostró ocho tarjetas amarillas, un registro que lo presenta como un árbitro dispuesto a cortar el juego cuando lo considera necesario.

Su recorrido europeo es bastante más amplio. Fue el árbitro principal de la final de la Eurocopa 2024, en la que España venció 2 a 1 a Inglaterra, y también dirigió la última final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa, partido en el que Emiliano “Dibu” Martínez se consagró campeón con el conjunto inglés.

Ese antecedente le suma otro matiz al cruce. Dibu, uno de los símbolos de la selección argentina y protagonista habitual de partidos de alta temperatura emocional, ya conoce a Letexier en una final continental. Ahora volverán a cruzarse en una instancia mundialista de eliminación directa, donde cada gesto, cada protesta y cada decisión arbitral pueden quedar bajo la lupa.

Letexier también estuvo al frente de un partido que derivó en debate reglamentario: dirigió en Portugal el Real Madrid-Benfica marcado por la polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni, episodio que terminó asociado al nacimiento de una nueva norma en el fútbol. Otro dato que rodea a un juez acostumbrado a escenarios de exposición alta.

En el cuerpo técnico argentino seguramente evitarán alimentar cualquier lectura externa. Scaloni suele correrse de ese terreno y concentrarse en lo estrictamente futbolístico.

Argentina irá ante Egipto por el pase a cuartos de final, pero la previa ya tiene un elemento adicional en la elección de la terna arbitral.