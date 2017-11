Ultimos cuatro capítulos con rivales complicados

DT optimista. Juan Manuel Llop confía en que Newell's seguirá creciendo como equipo. Virginia Benedetto

El 2017 ya entró en la recta final. Y Newell's tiene cuatro partidos por delante antes del parate, donde está clarísimo que pueden servir para apuntalar la gestión de Juan Manuel Llop si todo marcha sobre rieles, o bien podrían crear un ámbito de cierta inestabilidad si los resultados le dan la espalda al equipo rojinegro. La realidad es que hasta el momento la campaña es mediocre y tanto los jugadores como el cuerpo técnico esperaban a esta altura tener un mejor rendimiento y algunas unidades más en la tabla de posiciones. En consecuencia, en la etapa final hasta el receso en la Superliga será trascendental el formato futbolístico y la efectividad en la cosecha de puntos que evidencie la Lepra para que el Chocho pueda fortalecer su ciclo y logre llegar a la próxima pretemporada con el oxígeno suficiente para proyectar lo que vendrá en 2018, cuando se destaca la participación en la Copa Sudamericana.

Hasta el momento en las ocho fechas que se llevan jugadas de la Superliga, los rojinegros ganaron dos partidos (Olimpo y Chacarita), lograron tres empates (Unión, Godoy Cruz y Patronato) y perdieron tres compromisos (Huracán, Lanús y Vélez). Así Newell's acumula 9 puntos sobre 24 posibles. Con 5 goles a favor y 5 goles en contra.

Es cierto que Newell's está en un proceso de recambio de jugadores y no se le puede pedir a Llop que arme un equipo de la noche a la mañana. Pero la realidad es que ahora a los rojinegros se les vienen cuatro partidos "pesados" en este cierre de temporada y que deberán salir bien parados para no entrar en el terreno indeseado de la incertidumbre. El atenuante es que ninguno de los rivales que debe enfrentar está en el mejor nivel, pero igual se trata de adversarios de cuidado. Y está el plus de que la última estación será el derby rosarino.

Primero la Lepra recibirá a Belgrano (10 puntos) el viernes, a las 21.30, en el Coloso. Luego los rojinegros tendrán que visitar al siempre exigente River (12 unidades) en el Monumental. A continuación, Newell's será local de Racing (9 puntos) y cerrará el año nada menos que visitando a Central (4 unidades) en el clásico que se jugará en el Gigante de Arroyito.

El Chocho sigue buscando el mejor equipo, aunque hasta ahora tiene una base definida. Aún no encontró la regularidad en el funcionamiento aceitado que pretende, pero confía en que tiene material para hacerlo. "Futbolísticamente no estamos mal. Sí es cierto que debemos sumar puntos para generar tranquilidad, que adquieran confianza los chicos. Hay que hacer eso, sumar. Si se puede ganar dos o tres encuentros seguidos sería bárbaro y, si no, empatar", le confió a Ovación el Chocho luego de consumarse el 0 a 0 ante Patronato, en Paraná, última presentación leprosa en la Superliga.

Así, en los cuatro capítulos finales del 2017, Newell's se jugará mucho en cuanto al presente y el futuro. Porque los rojinegros enfrentarán a dos grandes de Buenos Aires como River y Racing y bajarán el telón en el clásico ante Central, un partido cuyo resultado muchas veces potencia o debilita el sostenimiento de un proyecto futbolístico.

Fue un semestre durísimo en el Parque por todo lo que ocurrió también afuera de la cancha. Por eso será vital que a futuro se logre estabilizar al club a nivel institucional. Esta situación también aportará a la causa de la recuperación futbolística leprosa.



Esta semana podría cerrarse la venta de Franco Escobar



La transferencia de Franco Escobar a Atlanta United de Estados Unidos, equipo que dirige el Tata Gerardo Martino, está cada vez más cerca de concretarse y esta semana podría terminar de consumarse. La dirigencia de Newell's envió una documentación a los directivos del club norteamericano y se espera que a la brevedad pueda venir a Rosario el médico de Atlanta para cumplir con la revisión médica del juvenil defensor rojinegro. Según las personas cercanas a la operación esta semana podría ser decisiva en este sentido. Igual está todo más que encaminado.



Arranca la semana de trabajo



Newell's volverá hoy a los entrenamientos en Bella Vista, ya apuntando los cañones al partido de la novena fecha, en el que los rojinegros recibirán a Belgrano, el viernes por la noche en el Coloso Marcelo Bielsa.

A partir de la 9 y a puertas cerradas será la práctica y Llop empezará a realizar los ejercicios tácticos pensando en el pirata. Todo indica que ante la ausencia de Nery Leyes (sufrió un desgarro) ocupará su lugar en el mediocampo Juan Ignacio Sills.

Ayer futbolistas tuvieron la jornada libre y hoy volverán a practicar. En tanto, Víctor Figueroa sintió una molestia en la rodilla durante la práctica del viernes. En un principio, se considera que no tendrá inconvenientes para estar entre los titulares, pero habrá que ver su evolución en la semana.

Por su parte, Milton Valenzuela ocupará la vacante del suspendido Leonel Ferroni, que vio la roja ante Patronato. Con estas novedades arrancará la semana leprosa.





