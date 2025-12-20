Por las lluvias, suspenden "La Noche en mi Barrio" que se iba a realizar en calle San Luis Se iban a desarrollar propuestas comerciales y culturales para promover las ventas navideñas, pero el mal tiempo trastocó los planes 20 de diciembre 2025 · 15:24hs

Virginia Benedetto / La Capital Las compras navideñas de este sábado por la mañana se hicieron bajo las lluvias que azotaron a Rosario.

La Municipalidad informó que debido a las lluvias de este sábado por la madrugada y la mañana y al pronóstico adverso para las próximas horas, se suspende la edición de "La Noche en mi Barrio" programada para este sábado 20 de diciembre de 18 a 22, sobre calle San Luis.

La actividad se iba a desarrollar en el tramo comprendido entre las calles Presidente Roca y Corrientes, con el objetivo de promover las ventas navideñas. Las fuertes lluvias de la madrugada y la mañana de este sábado, en conjunto con los pronósticos climáticos adversos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que indican el desarrollo de lluvias aisladas para la tarde y chaparrones para la noche, obligaron a suspender la actividad.

Esta iniciativa integraba una serie de propuestas comerciales y culturales impulsadas desde el municipio que se sucedieron esta semana. El jueves, se desarrolló el evento «Vidrieras a la Calle-Altos de Mendoza», en la esquina de Mendoza y Donado, y el viernes fue el turno del mismo plan pero en barrio Azcuénaga, sobre calle Mendoza desde Solís hasta Matienzo.

Lluvias intensas en Rosario Una fuerte tormenta azotó a Rosario desde la madrugada hasta el mediodía de este sábado. Las inclemencias del tiempo derivaron en 53 reclamos a la Municipalidad por árboles caídos, cables desprendidos y anegamientos. Las lluvias cayeron durante más de 8 horas, dejando cerca de 42 milímetros de agua. Además, se registraron ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En el desglose, Defensa Civil recibió 8 reclamos por árboles caídos, 15 por ramas desprendidas, 8 por columnas con derrumbadas o con peligro de caída y 5 cables que quedaron colgando. No se registraron denuncias por voladuras de objetos y hubo 17 zonas de Rosario que advirtieron anegamiento de agua.