¿Un ídolo? "Mi papá": el amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista de su vida en La Capital

Hace casi 26 años, Lionel Messi respondió un cuestionario de este medio. En su primera respuesta se acordó de su papá, que siempre lo acompañó en su carrera

El 3 de septiembre de 2000 Lionel Messi dio su primera entrevista ante La Capital . Fue para el suplemento Pasión Rojinegra y era un formato repetido semana a semana. En esa entrevista, el pequeño jugador de ese entonces tenía en claro quién era su ídolo: "Mi papá Jorge" .

Fue la primera pregunta que respondió de la periodista Erica Pizzuto, que encabezaba "Un leprosito que se las trae" , sección de futbolistas de las inferiores del suplemento de La Capital. Las preguntas y respuestas estaban en una hoja, que Pizzuto le entregaba a cada jugador. Para esta ocasión, la periodista tuvo que ayudar a Lionel a responder la decenas de pregunta.

Respecto a la primera nota con Leo, a esa reliquia periodística, Erica Pizzuto cuenta: “ Yo trabajaba en Pasión Rojinegra, el suplemento del diario La Capital, y todas las semanas iba presentando a un jugador de todas las categorías. Les daba un papel, una hoja a los chicos, con el ping pong para que lo llenen y después me contestaban. Y ese día con él hicimos la entrevista sentados en unas mesitas bajo los árboles del predio de Newell’s. La hicimos entre los dos (risas). Porque él por ahí no sabía qué contestar. Yo iba escribiendo sus respuestas y después le saqué la foto para el diario”. Sin embargo, cuando Pizzuto leyó "un ídolo", el joven zurdo de 13 años no dudó: "Dos, mi papá Jorge y mi padrino Claudio".

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Desde muy pequeño, Lionel tuvo como referencia a su padre Jorge. Tiempo después de la entrevista con La Capital, el futbolista tendría la oportunidad de probarse en Barcelona. Jorge lo acompañó y se convirtió en su representante. El resto es historia.

De técnico químico a "padre de"

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Tenía 68 años y en medio del Mundial 2026 se conoció el grave problema de salud que acarreaba. “Pasé unos días difíciles”, reveló Lionel tras la victoria ante Argelia.

Jorge Horacio Messi nació el 24 de abril de 1958 y formó su familia en Rosario. Fue comerciante y se casó con Celia María Cuccittini, madre de los cuatro hijos que tuvieron y criaron en la zona sur de la ciudad.

El padre de Leo se formó como técnico químico y entró en Acindar en los años 80. A la planta siderúrgica de Villa Constitución, a unos 40 kilómetros de Rosario, entraba a las 5 de la mañana y tenía jornadas interminables de trabajo. Pero siempre estuvo para sus hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y Mariasol.

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“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó el propio Lionel sobre aquellos días en una entrevista del 2007 con el programa Fútbol y algo más del extinto Cablevisión Rosario.

En esa misma entrevista, Jorge sorprendió a su hijo y le dedicó unas palabras. "Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos que esto continúe así porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona".

Jorge Messi fue quien acompañó a Leo a la prueba de Barcelona y quien se quedó a su lado para que el zurdo concrete su sueño de ser futbolista. Con el paso del tiempo ganó un protagonismo especial al ser el representante y quien disputaba las negociaciones, principalmente con Barcelona, y los sponsor.

La última entrevista que Jorge Messi le dio a La Capital

En marzo de este año, Central Córdoba y Leones FC hicieron historia en el Gabino Sosa, en su primer enfrentamiento por torneos de AFA. Y en la tribuna estuvo Jorge Messi, el papá de Lionel, quien en ese marco charló con La Capital, sin que nadie pudiera anticipar que sería su última aparición y entrevista pública.

"¿Qué significa para Leones jugar ante Central Córdoba?", le preguntó el periodista Juan Iturrez de La Capital. La respuesta de Jorge Messi fue contundente: "Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto".