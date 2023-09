The Best nominó a Messi, a Julián Álvarez y a un hincha de Colón

¡#COLÓN PRESENTE EN LOS PREMIOS THE BEST DE FIFA!



¡Queremos contarles que Toto Iñiguez está nominado al Premio The FIFA Fan Award 2023!



Para votarlo, entrá a https://t.co/bH5h6Knbae, create una cuenta y elegí la opción 1.



¡De Santa Fe al mundo! #TheBest #FIFA pic.twitter.com/S9zEFG4aQr