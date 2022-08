Tevez: "No me voy a bajar del barco por nada del mundo"

Carlos Tevez hizo prácticamente un balance de dos partidos, ya que no habló tras el “golpe durísimo” que fue la eliminación de Central de la Copa Argentina. El Apache dejó en claro que “no me bajaré del barco” por si alguna duda había y hasta definió que su proyecto apunta al 2023 y hay que pasar el invierno. En el mientras tanto, fue clarísimo: “Hay que ser sinceros, la gente se da cuenta de que esto es lo que hay”.

“Muchos de los que llegaron no están bien físicamente, tenemos mucha gente importante lesionada. Tampoco es fácil, pero no pongo excusas. Hay que tener tiempo, paciencia, porque hay que ser sinceros, la gente se da cuenta que esto es lo que hay. Yo estoy plenamente con este equipo, vaya bien o mal. No me voy a bajar del barco por nada del mundo, por los chicos y los referentes”, detalló Tevez en la conferencia de prensa.