La Capital | Newell's

Alerta en Newell's: otra baja sensible en defensa para el choque contra Unión

Se conoció que Bruno Cabrera sufrió una lesión muscular en el partido frente a San Lorenzo y se perderá el cierre de la fase regular de la Liga

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

28 de octubre 2026 · 18:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
El defensor de Newells

Leonardo Vincenti / La Capital

El defensor de Newell's, Bruno Cabrera, debió entrar en boxes por lesión.

Una mala noticia se conoció en las últimas horas en el regreso de Newell's a los entrenamientos. Más allá que no hubo confirmación oficial por parte de la institución y que esta posiblemente llegue cuando se sepan los concentrados para el partido con Unión de Santa Fe, Ovación pudo confirmar que el defensor Bruno Cabrera sufrió una lesión muscular en el final del partido ante San Lorenzo.

El zaguero habría sentido una molestia en el isquiotibial en los últimos minutos del choque ante el Cuervo y en el regreso de los entrenamientos, después de algunos estudios, se terminó de definir la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas en la recta final del torneo Clausura.

El exCoquimbo Unido de Chile fue la figura del choque ante el Cuervo y venía de un rendimiento muy parejo, consolidándose en la zaga central junto a Lucas Carrizo, después de la lesión sufrida por Lautaro Giannetti en el encuentro ante Lanús, que lo tiene hoy por hoy fuera de las canchas.

La idea del cuerpo técnico y más allá de la recuperación de Giannetti en los próximos días es tenerlo a Cabrera a disposición para un eventual cruce de octavos de final, en caso que la Lepra termine clasificando entre los ocho mejores del grupo A del torneo Clausura 2026.

Leer más: Newell's venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

Giannetti y Herrera serían resguardados en Newell's

A pesar que Lautaro Giannetti y Rodrigo Herrera comenzaron a trabajar con el plantel esta semana, la idea de Frank Kudelka sería, por estas horas, no arriesgarlos para el partido del domingo ante el Tatengue y preservarlos pensando en una hipotética definición de octavos de final de la Liga.

El exdefensor de Vélez había sufrido un desgarro en el partido ante el Granate y a partir de esta semana comenzó a trabajar sin problemas a la par del grupo. Ni siquiera la lesión de Cabrera, le abriría las puertas a Giannetti para el regreso, resguardándolo para lo que se viene, siendo una pieza fundamental para el cuerpo técnico.

El mismo camino recorrerá el exvolante de Platense, ya que el pisotón en el cotejo ante Central Córdoba de Santiago del Estero le produjo un traumatismo severo en el pie derecho y su recuperación viene a buen ritmo, pero tampoco tomarán la decisión de arriesgarlo. Herrera venía de muy buenas actuaciones y de ser el compañero ideal para el cuerpo técnico de Luca Regiardo.

Leer más: La reserva de Newell's empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

Las opciones para la zaga

Con este contexto, la duda que surge es ¿quién será el defensor que ocupe el lugar de Bruno Cabrera? En ese sentido, y con la decisión de no arriesgar a Giannetti ya tomada, los futbolistas que surgen con más chances de ser titulares son dos: Nicolás Goitea y Oscar Salomón.

El último partido del exdefensor de Huracán como titular en Newell's fue el 8 de agosto en el 2 a 2 frente a Boca Juniors en el Coloso del Parque, por la tercera fecha del presente campeonato. Tras esa igualdad, Goitea sufrió una hernia inguinal que lo llevó a una cirugía que lo mantuvo alrededor de un mes fuera de las canchas.

Por su parte, el último encuentro de Oscar Salomón como titular en la Lepra fue el 12 de abril frente a San Lorenzo, por el torneo Apertura (empate 0-0 en el Estadio Marcelo Bielsa). De allí, el exdefensor de Platense tuvo lesiones musculares que le hicieron perder terreno a la hora de pensar en la titularidad.

Una tercera posibilidad, aunque menos probable es la de Franco Escobar. El exPeñarol puede hacer las veces de zaguero y lateral derecho, aunque para Frank Kudelka en el presente pelea un lugar con Jerónimo Russo por el lateral izquierdo.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka mira más allá del horizonte. Su Newells supo correr la línea que traía cuando asumió y sueña ahora con cosas importantes.

Construcción ladrillo a ladrillo del Newell's de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

La última asamblea en Newell’s, donde se informó de la suspensión provisoria de exdirectivos, entre ellos expresidente Ignacio Astore.

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

La reserva de Lucas Bernardi que enfrentó a Atlético Rafaela. Newells empató.

La reserva de Newell's empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

La U16 de Newells, conducida por Iván Borghello. No pudo con Barcelona.

Messi Cup: derrota de Newell's con polémico penal ante Barcelona y ahora a pelear la copa de plata

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Lo último

Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba presidente electo y ahora dice ser líder

Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba "presidente electo" y ahora dice ser "líder"

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación

Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

Tras intensas negociaciones, el oficialismo y La Libertad Avanza alcanzaron un acuerdo que permitiría aprobar la regulación de las plataformas. El peronismo y Ciudad Futura se oponen, mientras que los taxistas anticipan acciones judiciales.
Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas
La Ciudad

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Ovación
Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Policiales
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

La Ciudad
Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves
La Ciudad

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
Policiales

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño
Economía

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento
Policiales

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano
Información General

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario