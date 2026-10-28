Alerta en Newell's: otra baja sensible en defensa para el choque contra Unión

Se conoció que Bruno Cabrera sufrió una lesión muscular en el partido frente a San Lorenzo y se perderá el cierre de la fase regular de la Liga

Una mala noticia se conoció en las últimas horas en el regreso de Newell's a los entrenamientos. Más allá que no hubo confirmación oficial por parte de la institución y que esta posiblemente llegue cuando se sepan los concentrados para el partido con Unión de Santa Fe, Ovación pudo confirmar que el defensor Bruno Cabrera sufrió una lesión muscular en el final del partido ante San Lorenzo.

El zaguero habría sentido una molestia en el isquiotibial en los últimos minutos del choque ante el Cuervo y en el regreso de los entrenamientos, después de algunos estudios, se terminó de definir la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas en la recta final del torneo Clausura.

El exCoquimbo Unido de Chile fue la figura del choque ante el Cuervo y venía de un rendimiento muy parejo, consolidándose en la zaga central junto a Lucas Carrizo, después de la lesión sufrida por Lautaro Giannetti en el encuentro ante Lanús, que lo tiene hoy por hoy fuera de las canchas.

La idea del cuerpo técnico y más allá de la recuperación de Giannetti en los próximos días es tenerlo a Cabrera a disposición para un eventual cruce de octavos de final, en caso que la Lepra termine clasificando entre los ocho mejores del grupo A del torneo Clausura 2026.

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Giannetti y Herrera serían resguardados en Newell's

A pesar que Lautaro Giannetti y Rodrigo Herrera comenzaron a trabajar con el plantel esta semana, la idea de Frank Kudelka sería, por estas horas, no arriesgarlos para el partido del domingo ante el Tatengue y preservarlos pensando en una hipotética definición de octavos de final de la Liga.

El exdefensor de Vélez había sufrido un desgarro en el partido ante el Granate y a partir de esta semana comenzó a trabajar sin problemas a la par del grupo. Ni siquiera la lesión de Cabrera, le abriría las puertas a Giannetti para el regreso, resguardándolo para lo que se viene, siendo una pieza fundamental para el cuerpo técnico.

El mismo camino recorrerá el exvolante de Platense, ya que el pisotón en el cotejo ante Central Córdoba de Santiago del Estero le produjo un traumatismo severo en el pie derecho y su recuperación viene a buen ritmo, pero tampoco tomarán la decisión de arriesgarlo. Herrera venía de muy buenas actuaciones y de ser el compañero ideal para el cuerpo técnico de Luca Regiardo.

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Las opciones para la zaga

Con este contexto, la duda que surge es ¿quién será el defensor que ocupe el lugar de Bruno Cabrera? En ese sentido, y con la decisión de no arriesgar a Giannetti ya tomada, los futbolistas que surgen con más chances de ser titulares son dos: Nicolás Goitea y Oscar Salomón.

El último partido del exdefensor de Huracán como titular en Newell's fue el 8 de agosto en el 2 a 2 frente a Boca Juniors en el Coloso del Parque, por la tercera fecha del presente campeonato. Tras esa igualdad, Goitea sufrió una hernia inguinal que lo llevó a una cirugía que lo mantuvo alrededor de un mes fuera de las canchas.

Por su parte, el último encuentro de Oscar Salomón como titular en la Lepra fue el 12 de abril frente a San Lorenzo, por el torneo Apertura (empate 0-0 en el Estadio Marcelo Bielsa). De allí, el exdefensor de Platense tuvo lesiones musculares que le hicieron perder terreno a la hora de pensar en la titularidad.

Una tercera posibilidad, aunque menos probable es la de Franco Escobar. El exPeñarol puede hacer las veces de zaguero y lateral derecho, aunque para Frank Kudelka en el presente pelea un lugar con Jerónimo Russo por el lateral izquierdo.