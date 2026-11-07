Rugby: Duendes y Estudiantes jugarán la final del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Con oficio, Duendes y Estudiantes vencieron a Santa Fe Rugby y Jockey Club e irán por la corona del rugby litoraleño.

Agustín Larrazabal, condujo al pack verdinegro con solvencia y se despachó con dos tries en una de las semifinales.

Este sábado, en el estadio Capibaras, se jugaron las semifinales del torneo, en las que Estudiantes y Duendes, con un rugby de alto vuelo, se ganaron el derecho de ir por la Copa Banco Macro en juego dentro de siete días, luego de imponerse a Jockey Club Rosario y Santa Fe Rugby respectivamente.

Si hubo algo que distinguió al Regional del Litoral 2026 fueron las sorpresas, que volvieron a decir presente en la penúltima función del certame n, concretamente en el partido que sostuvieron el hasta ayer defensor del título, Jockey Club, y Estudiantes, donde el conjunto albinegro se impuso 36-14. Y no fue precisamente por el resultado, ya que durante la fase clasificatoria ya le había ganado en los partidos de ida y vuelta, sino en la forma.

Estudiantes fue una tromba desde el comienzo mismo del partido. Mostró una mayor actitud, convencimiento y una estrategia tan definida que hasta sorprendió a sus propios hinchas. Fue efectivo en el planteo y en la ejecución le ganó al verdiblanco en casi todos los lugares de la cancha. Tuvo obtención, posesión y dominio territorial durante la mayor parte del partido, borrando al bicampeón, que lució aturdido y sin respuestas. Estudiantes usó el viento como un aliado en el primer tiempo y sacó una diferencia que Jockey nunca logró descontar.

Sobre el final del primer parcial, el verdiblanco dio indicios de una posible levantada, con un try penal que encendió la ilusión. Pero fue solamente eso: una ilusión, porque le costó tener la pelota y cuando la tuvo, muchas veces, no supo qué hacer. Ni aún con dos hombres de más en el inicio de la segunda etapa Jockey logró torcer el rumbo de la historia.

Estudiantes siguió fiel a su libreto y ni siquiera tras sufrir tres tarjetas amarillas se fue del juego. Es más, inclusive marcó un try con trece jugadores. Jugando cada pelota como si fuera la última peleó hasta que liquidó el pleito de manera inobjetable, consiguiendo el primer lugar para la gran final del Litoral.

Felipe Villagran, fue elegido como la figura del partido y merecedor del premio Multimedios La Capital, que recibió del propio CEO de la empresa, Vito Scaglione.

Rugby y oficio

La segunda semifinal en Duendes y Santa Fe Rugby fue mucho más pareja, algo acorde a lo que se esperaba.

Duendes sacó ventaja en inicio del partido, con dos tries en los primeros diez minutos de juego, pero luego las acciones se fueron emparejando paulatinamente y eso se trasladó al marcador. Dentro del campo de juego fueron cuarenta minutos de dientes apretados y de mucha dureza en el contacto. Ninguno regaló nada y ambos equipos pelearon palmo a palmo cada sector del campo de juego.

El parcial finalizó 26-23 favorable al verdinegro, pero por lo que ambos mostraron no estaba todo dicho. Y así fue.

El complemento fue una verdadera batalla, donde el conjunto de Las Delicias sacó a relucir su oficio y definió el pleito con paciencia, guiados por un inagotable Ignacio Gandini, que se hizo acreedor al premio Multimedios La Capital al jugador del partido.

Para Duendes la tercera fue la vencida. Si bien el historial le hacía un guiño al equipo santafesino, el rosarino ganó el partido que tenía que ganar, el que lo metió en su decimoséptima final del torneo litoraleño, nada menos.

Panorama del rugby litoraleño

Completando el panorama del rugby regional, Crai, en tanto, se consagró campeón en Pre B tras vencer a Estudiantes 26-24. Este domingo, desde la 15, Crai y Duendes jugarán la final de reserva y a las 14.15 GER y Crai animarán la final de Pre A.

En simultáneo, pero en cada una de las localías, también se disputaron este sábado las semifinales de Segunda División, que definieron que Alma Juniors y Universitario SF serán los equipos que pelearan por el único ascenso al círculo mayor en 2027. Alma Juniors superó a Logaritmo 33-23, mientras que en la otra semi, Universitario SF venció a Círculo Rafaelino por un ajustado 16-15.

Completando un sábado de súper acción, en la jornada se disputó la final A del Torneo Regional del Litoral M19, en la que Jockey Club Rosario apabulló a Estudiantes con un categórico 47-0. El verdiblanco, además, se quedó con el boleto de participación del tradicional Veco Villegas, programado para el próximo 21 de noviembre.