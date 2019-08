Estuvo en duda hasta un día antes de la segunda presentación de Newell’s en la Superliga. No había tenido un debut destacado y encima Frank Kudelka planteó la chance de que juegue Lucas Villarruel. Pero no bajó los brazos. Fue titular y con dinámica, quites y toques, sobresalió en el triunfo frente a Unión. "Tenía que jugar bien y me presioné para eso. Y creo que me salió bien", manifestó Jerónimo Cacciabue. El mediocampista admitió que se había ido "caliente" con su rendimiento en la primera fecha. Aparte de ese rendimiento, habló del valor de las victorias y sostuvo que "anímicamente sirvieron un montón". Y pensando en Vélez, el próximo rival, aseguró: "Tenemos que hacernos respetar en cualquier lado".

Después del partido del sábado, ¿cómo te sentiste con tu actuación?

Muy bien. Me doy cuenta de que maduré adentro de la cancha. Sigo corriendo bastante, pero estoy más ordenado.

Siempre fuiste de correr mucho. Por la intensidad que espera Kudelka del equipo, la sensación es que encajás justo.

Frank me pide que juegue simple, con dinámica, y llegue mucho al otra área. Que ayude a la salida y a defender. Hace hincapié en que al momento de defender esté junto con el cinco. Y quiere que llegue mucho al área. Cuando hay un desborde del otro lado, espera que llegue al área. Me insiste mucho con eso de que llegue.

¿Mejoraste con la pelota frente a Unión comparado con el partido del debut?

Sí. En el primer partido me sentí muy impreciso. Tampoco me encontré adentro de la cancha. Contra Unión sabía que tenía que jugar bien sí o sí. Es que hay una competencia muy linda por quién juega, sin espacio para errores ni para relajarse. Tenía que jugar bien y me presioné para eso. Y creo que me salió bien.

Más allá de la autocrítica por lo que hiciste frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, ese día también quitaste muchas pelotas.

En ese sentido es cierto. Había quitado un montón. Pero las recuperaba y después a lo mejor erraba el pase. Me fui muy caliente a mi casa porque me faltó precisión. Contra Unión lo tenía que hacer bien y me metí eso en la cabeza.

Kudelka no confirmó el equipo antes del encuentro frente a Unión y dejó abierta la posibilidad de que jueguen en el medio Julián Fernández y Lucas Villarruel.

¿Tuviste dudas de que siguieras de titular?

Todos sabemos que no tenemos el puesto asegurado. Pero me metí más presión porque en el primer partido no había andado tan bien que por el hecho de que podía quedar afuera. Sabía que si jugaba tenía que aprovechar esta oportunidad sí o sí. Porque si un partido no jugás bien y el otro tampoco, aparecen las dudas. Y no quería dejar ninguna duda.

¿El ritmo que le metiste te llevó a que bajaras un poco el rendimiento en el segundo tiempo por el desgaste que tuviste?

Sí. Es lo que decía sobre que me siento más maduro. Tengo unos primeros minutos muy buenos, con mucha intensidad, y alrededor de los 35’ me canso y empiezo a perder pelotas. Es que quiero seguir con la misma intensidad y a lo mejor las piernas no me responden como en los primeros 10’. Entonces es a partir de ahí que empecé a regular. Traté de ser más inteligente y estar más tranquilo en mi posición. Obvio que cuando hay que arriesgar lo hago, pero intenté ser más ordenado.

Llegaron varios jugadores de experiencia y quedan pocos juveniles de titulares: vos, Nadalín y Alexis Rodríguez. ¿En qué medida los favorece a ustedes?

Los más chicos los escuchamos mucho, tratamos de aprender. Antes éramos un plantel con muchos jóvenes y ahora es al revés. En mi caso, el Gato (Formica) me aconseja siempre. Sabemos que un pibe puede igual pelear el puesto con cualquiera, porque no hay lugar para el error y que el que mejor está va a jugar.

¿Qué te pareció el equipo ante Unión?

El partido lo manejamos nosotros. Hubo 5’ o 10’ que Unión fue mejor, pero estuvimos bien parados. Es obvio que en algún momento de los partidos te superan. Pero hay que aprender a manejar esos momentos, así después cuando tenés la chance los liquidás. Unión es un equipo muy difícil. Sabíamos que era un rival que nos iba a esperar atrás, que te tiran pelotazos y no nos podíamos desconcentrar atrás. Teníamos que moverles la pelota lo más rápido posible para desordenarlos. Sacamos mucha ventaja en la pelota parada. Fueron muy buenos los centros que tiraron el Gato (Formica) y el Tano (Bíttolo). Ganamos bastante de arriba. Tuvimos varias situaciones de gol de pelota parada. El primer gol llega de un centro, un rechazo que quedó boyando y Facu (Nadalín) la metió.

Llevan ocho partidos con Kudelka entre los dos oficiales y seis amistosos. Si bien estos últimos tienen un valor relativo, apenas les hicieron un gol, en el amistoso contra Unión.

¿A qué se debe?

Es consecuencia de lo que estamos trabajando en la semana. Somos un equipo compacto en defensa y en ataque. Entrenamos muy bien esas dos facetas y hasta ahora viene dando sus frutos.

¿Les preocupó la postergación del encuentro contra Independiente, siendo que habían ganado en el debut y tenían que estar 20 días sin fútbol?

Sí. Habíamos entrenado toda la semana pensando en Independiente y que se haya suspendido te saca un poco de ritmo. Se hizo muy largo. Tuvimos que empezar a trabajar para enfrentar a un rival totalmente diferente como es Unión. Ahora se viene Vélez, que también es distinto.

Vélez, que llega de perder con Lanús, juega con mucha intensidad y vértigo.

Tiene muchísima intensidad. Aparte juegan de local y van a salir con todo. Nosotros tenemos que hacernos respetar en cualquier lado. Estamos comprometidos con la idea de que la misma manera en que jugamos de local lo vamos a hacer de visitantes. Newell’s es una gran institución y hay que respetarla en todos lados. Ellos tienen que respetarnos a nosotros.

¿Cúanto sirven los dos triunfos, al margen de lo que representa en los puntos?

Anímicamente nos sirvieron un montón. Nos estamos convenciendo de lo que queremos. Estamos trabajando un montón y sabemos que estamos para pelear grandes cosas.