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Turismo Nacional en el Oscar Cabalén: Leonel Pernía volvió a lo más alto, con los zonales al acecho

En el mítico Oscar Cabalén se va la 2ª del año del Turismo Nacional con un Leonel Pernía intratable. Dominio del Ale Bucci Racing en la Clase 2

14 de marzo 2026 · 19:52hs
Leonel Pernía condujo su Honda hacia la pole en el Oscar Cabalén

APAT

Leonel Pernía condujo su Honda hacia la pole en el Oscar Cabalén, donde el Turismo Nacional corre la segunda fecha.

El Turismo Nacional puso segunda en el Oscar Cabalén de Córdoba, con el excampeón Leonel Pernía que volvió al primer plano y con los representantes zonales lejos en la Clase 3 y mucho mejor en la Clase 2, con dominio del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez.

Pernía, siempre protagonista en la Clase mayor del TN, fue 15º en Paraná y al Cabalén llegó con todo para quedarse con la pole, por apenas 13 milésimas sobre Facundo Marques, mientras que Agustín Canapino fue 3º y comandará la última serie.

El mejor de la región fue el Patito Yannantuoni entre los pilotos, en un lejano 17º lugar. El rosense Lucas Tedeschi quedó 18º, los parejenses Facundo Ardusso (del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez) y Leandro Carducci 20º y 23º, el santafesino Miguel Ciaurro 22º, el venadense Ever Franetovich 30º, el baigorriense Leo Larrauri 34º y el totorense Ramiro Cano 35º.

En tanto, el otro integrante del Larrauri Racing, el local Facundo Chapur, clasificó 7º.

Y en la Clase 2 del Turismo Nacional

La Clase 2 del TN encontró a un piloto del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez en la primera posición. Fue Exequiel Bastidas, quien se impuso a Valentino Quatrocchi.

>>Leer más: Bigand vivió un domingo inolvidable, con el doblete en Paraná del Saturni Racing en el inicio del TN

Después de un estreno en Paraná sin sonrisas, el equipo de la vecina localidad a Rosario terminó el sábado con grandes expectativas, ya que Pablo Colazzo se metió 4ª y Renzo Blotta 5ª, mientras que Nicolás Posco fue 8º. Daniel Costa Sánchez quedó 18º, Juan Martín Eluchans 25º y Damián Kirstein 26º.

El Giacone Competición de Casilda tuvo un muy buen sábado, con Felipe Martini en el 3º puesto liderando la 3ª batería del domingo y Braian Reinoso 12º.

Muy buena fue la labor del ganador de Paraná, Francisco Coltrinari, quien con lastre y todo clasificó 6º con el Focus del Saturni Racing de Bigand. Y el rafaelino Juan Canela, que hizo podio en la primera, quedó 10º. El rosarino Santino Balerini clasificó 16º. Y desde las 10 comenzarán las series de las Clases 2 y 3, y las finales serán a las 12.55 y 14.05.

Las otras ofertas tuerca

Además del TN, el nutrido automovilismo argentino tendrá la oferta del estreno del TC 2000 y Top Race, ambos en el nuevo callejero de Buenos Aires.

Matías Rossi dominó el parque de 18 autos, mejor al del año pasado, pero largará 1º el 6º, Franco Riva, por grilla invertida, a las 12.30 por TyC Sports.

En el TR ganó la clasificación Facundo Aldrighetti (que además, como Marcelo Ciarrocchi, corre en TC 2000 también) y la final se corre desde las 11.35, con 16 autos entre el TRV6 y el Series, que corren juntos.

Mientras que en Rosario abren la temporada las Agrupadas con estos poleman: Luis Pultroni en el TA Clase 1, Gustavo Gaydou en el TA Clase 2, Rodrigo Giovacchini en la Monomarca Fiat, Mauro Asensio en el TA 1600 y Juan Cruz Federici Di Palma en el TC 4000 del Sur.

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