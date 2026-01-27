La Capital | Ovación | Newell's

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los once para el Rojo

La dupla técnica Orsi y Gómez realizará tres variantes para el estreno de local en el Coloso. Newell's recibirá este martes, a las 22.15, a Independiente

27 de enero 2026 · 17:47hs
Matías Cóccaro remata desde el piso ante Talleres en la previa del descuento de Newells en Córdoba. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Matías Cóccaro remata desde el piso ante Talleres en la previa del descuento de Newell's en Córdoba. 

Newell’s ya tiene prácticamente listo el equipo para enfrentar este martes por la noche, a las 22.15, a Independiente por la segunda fecha del Apertura, en lo que será el estreno en el Coloso ante su gente. Será el primer contacto con los hinchas leprosos de Favio Orsi y Sergio Gómez, los flamantes entrenadores del primer equipo.

El debut rojinegro del pasado sábado fue con una derrota por 2 a 1 ante Talleres en el Mario Kempes y ahora la Lepra debe cambiar el chip.

Newell’s tiene la urgencia de comenzar a ganar y sumar puntos para sostener el protagonismo en el Apertura.

Esta noche frente al Rojo, la dupla no podrá contar con Bruno Cabrera, quien fue expulsado por doble amarilla ante Talleres. Así el esquema dejará la línea de cinco atrás y será un 4-2-3-1. Y además dejarán el once inicial Luca Regiardo y Michael Hoyos.

Los titulares de Newell's ante el Rojo

Los once leprosos ante Independiente serán: en el arco Gabriel Arias; en la defensa Armando Méndez, quien cumple 100 partidos en Newell's, Sául Salcedo, Oscar Salomón y Martín Luciano. En la mitad de la cancha jugarán de inicio Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar. Por delante estarán Facundo Guch, Valentino Acuña y Luciano Herrera. Y arriba debutará de titular Matías Cóccaro, que había ingresado desde el banco ante Talleres.

