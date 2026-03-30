Súper Rugby Américas: Dogos XV fue quirúrgico ante un Capibaras que tuvo más corazón que juego

La franquicia litoraleña perdió en la pulseada con la cordobesa y sumó una nueva derrota en el Súper Rugby Américas

Francisco Lluch intenta colarse entre los defensores cordobeses. Dogos fue más sólido ante un Capibaras con intermitencias en el Súper Rugby Américas.

En su extensa serie de cuatro partidos consecutivos jugando como visitante, Capibaras XV sumó una nueva derrota. En el cierre de la fecha 6 del Súper Rugby Américas 2026, cayó 29-24 ante Dogos XV en la cancha del Córdoba Athletic.

Desde el arranque, el partido tuvo mucho ritmo. En los primeros minutos la franquicia litoraleña intentó darle dinámica al juego y tuvo su primera chance de anotar con un penal. Debido a una molestia de Dogliani, Heit se encargó de los envíos a los palos y abrió la cuenta antes de los diez minutos.

Pocos minutos después, Dogos XV también mostró su poderío y su capacidad para aprovechar las chances. Tras un line, orquestó un maul que terminó en el ingoal de los litoraleños, try con el que pasó al frente.

El partido se hizo muy intenso, de ida y vuelta. Y en esa pulseada ambos mostraron las cartas: Dogos con defensa sólida y disciplinada, empezó a imponerse en el trabajo del pack; mientras que Capibaras XV tenía la intención de jugar, pero mostraba algunas imprecisiones.

El panorama de Capibaras empezó a oscurecerse a los 23’ cuando Villagrán, quien hasta ahí había mostrado un buen desempeño, salió tras un golpe en la cabeza. Minutos después Enzo Avaca vio la amarilla tras un scrum y penal que el mendocino Julián Hernández transformó en 3 puntos. 8-3.

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A los 33 minutos, aprovechando el hombre de más, Facundo Pueyrredón apoyó para los locales tras una buena acción ofensiva. El wing Mateo Soler, sumó la conversión para estirar la ventaja y cerrar el primer parcial 15-3.

El complemento que no alcanzó

En el complemento, Dogos XV siguió facturando. Tras un error en el line de Capibaras, el conjunto cordobés movió rápidamente el balón de un lado a otro hasta encontrar espacios en la defensa rival. Luciano Avaca (hermano del que juega en Capibaras), a pura velocidad por la banda, apoyó un gran try que luego fue convertido por Julián Hernández (22-3).

Con mucho amor propio Capibaras llegó al try por intermedio de Palillo (en su segunda presentación en el torneo) y Baronio sumó dos puntos más. Después fue Dogliani quien apoyó y tras la conversión de Baronio, Capibaras se puso a tiro. Pero la ilusión de dar vuelta la historia quedó solamente en eso. Mateo Soler llegó al try con el que no solo llegó al punto bonus sino que sentenció el partido, al punto tal que el try de Ignacio Gandini y la conversión de Baronio sirvió para sumar un bonus defensivo.

En el arranque de la fecha 6 del Súper Rugby Américas 2026, Tarucas obtuvo el viernes por la noche una contundente victoria por 52-22 ante Cobras Brasil Rugby.

Esa misma noche, Peñarol venció a Yacaré XV en el Estadio Charrúa de Montevideo 25-24, mientras que el sábado Pampas derrotó a Selknam en el Saint George’s College de Santiago de Chile por 34-31.