La Capital | Ovación | Súper Rugby Américas

Súper Rugby Américas: Dogos XV fue quirúrgico ante un Capibaras que tuvo más corazón que juego

La franquicia litoraleña perdió en la pulseada con la cordobesa y sumó una nueva derrota en el Súper Rugby Américas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de marzo 2026 · 22:25hs
Francisco Lluch intenta colarse entre los defensores cordobeses. Dogos fue más sólido ante un Capibaras con intermitencias en el Súper Rugby Américas.

Capibaras

Francisco Lluch intenta colarse entre los defensores cordobeses. Dogos fue más sólido ante un Capibaras con intermitencias en el Súper Rugby Américas.

En su extensa serie de cuatro partidos consecutivos jugando como visitante, Capibaras XV sumó una nueva derrota. En el cierre de la fecha 6 del Súper Rugby Américas 2026, cayó 29-24 ante Dogos XV en la cancha del Córdoba Athletic.

Desde el arranque, el partido tuvo mucho ritmo. En los primeros minutos la franquicia litoraleña intentó darle dinámica al juego y tuvo su primera chance de anotar con un penal. Debido a una molestia de Dogliani, Heit se encargó de los envíos a los palos y abrió la cuenta antes de los diez minutos.

Pocos minutos después, Dogos XV también mostró su poderío y su capacidad para aprovechar las chances. Tras un line, orquestó un maul que terminó en el ingoal de los litoraleños, try con el que pasó al frente.

Un partido de ida y vuelta con Dogos XV

El partido se hizo muy intenso, de ida y vuelta. Y en esa pulseada ambos mostraron las cartas: Dogos con defensa sólida y disciplinada, empezó a imponerse en el trabajo del pack; mientras que Capibaras XV tenía la intención de jugar, pero mostraba algunas imprecisiones.

El panorama de Capibaras empezó a oscurecerse a los 23’ cuando Villagrán, quien hasta ahí había mostrado un buen desempeño, salió tras un golpe en la cabeza. Minutos después Enzo Avaca vio la amarilla tras un scrum y penal que el mendocino Julián Hernández transformó en 3 puntos. 8-3.

>>Leer más: Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

A los 33 minutos, aprovechando el hombre de más, Facundo Pueyrredón apoyó para los locales tras una buena acción ofensiva. El wing Mateo Soler, sumó la conversión para estirar la ventaja y cerrar el primer parcial 15-3.

El complemento que no alcanzó

En el complemento, Dogos XV siguió facturando. Tras un error en el line de Capibaras, el conjunto cordobés movió rápidamente el balón de un lado a otro hasta encontrar espacios en la defensa rival. Luciano Avaca (hermano del que juega en Capibaras), a pura velocidad por la banda, apoyó un gran try que luego fue convertido por Julián Hernández (22-3).

Con mucho amor propio Capibaras llegó al try por intermedio de Palillo (en su segunda presentación en el torneo) y Baronio sumó dos puntos más. Después fue Dogliani quien apoyó y tras la conversión de Baronio, Capibaras se puso a tiro. Pero la ilusión de dar vuelta la historia quedó solamente en eso. Mateo Soler llegó al try con el que no solo llegó al punto bonus sino que sentenció el partido, al punto tal que el try de Ignacio Gandini y la conversión de Baronio sirvió para sumar un bonus defensivo.

En el arranque de la fecha 6 del Súper Rugby Américas 2026, Tarucas obtuvo el viernes por la noche una contundente victoria por 52-22 ante Cobras Brasil Rugby.

Esa misma noche, Peñarol venció a Yacaré XV en el Estadio Charrúa de Montevideo 25-24, mientras que el sábado Pampas derrotó a Selknam en el Saint George’s College de Santiago de Chile por 34-31.

Noticias relacionadas
Wilmar Roldán acaba de marcar el penal que será el empate de Central ante Nacional de Montevideo, en la Copa Libertadores 2016.

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

Pierre Gasly y Franco Colapinto juntos en Suzuka, Japón.

Gasly, la contracara de Colapinto: "Es el mejor auto que tuve en mi carrera"

Asociación Rosarina de Fútbol. Mario Giammaría preside a la Liga más importante del interior del país donde participarán más de 40 mil deportistas en la temporada 2026. 

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Martín Caramuto, nacido en San Lorenzo, jugó en las inferiores de Central y luego pasó por el ascenso argentino.

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Ver comentarios

Las más leídas

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Lo último

Súper Rugby Américas: Dogos XV fue quirúrgico ante un Capibaras que tuvo más corazón que juego

Súper Rugby Américas: Dogos XV fue quirúrgico ante un Capibaras que tuvo más corazón que juego

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Central abrió la segunda venta de entradas para los partidos en el Gigante por la Libertadores

Central abrió la segunda venta de entradas para los partidos en el Gigante por la Libertadores

Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

Una encuesta nacional revela que en Santa Fe los inquilinos no pierden el techo, pero lo pagan con deuda, recortes y menos comidas por día

Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil
Información General

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino
Policiales

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
POLICIALES

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Política

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Por Facundo Borrego
Economía

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal es un menor no punible

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Asociación Rosarina de Fútbol: se vienen cuatro días a puro fútbol en los torneos oficiales

Central abrió la segunda venta de entradas para los partidos en el Gigante por la Libertadores

Central abrió la segunda venta de entradas para los partidos en el Gigante por la Libertadores

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

Policiales
Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
POLICIALES

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

La Ciudad
Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado
La Ciudad

Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos