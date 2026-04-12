Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a jugar en casa y la Copa Diario La Capital está en juego

La franquicia del Litoral, Capibaras, vuelve a jugar en Rosario ante Tarucas de Tucumán, por el cierre de la primera ronda del Súper Rugby Américas.

Vito Scaglione, CEO de La Capital, con la Copa. Gran noche para el Súper Rugby Américas, con la presencia de Capibaras ante Tacuras.

La primera ronda del Súper Rugby Américas se cierra esta noche en el parque Independencia, más precisamente en la cancha del hipódromo. Y Capibaras , la franquicia del Litoral, que participa por primera vez del torneo, se medirá con Tarucas de Tucumán desde las 20, con la Copa Diario La Capital en juego.

El encuentro entre Capibaras XV y Tacuras será el primero en la historia entre las dos franquicias más jóvenes del torneo, más allá de que si se explora el origen de ambas podría decirse que será una versión moderna del viejo clásico entre Rosario y Tucumán.

Será también el tercer encuentro de Capibaras XV ante otra franquicia argentina, habida cuenta de que ya se enfrentó de visitante ante Pampas y Dogos, en dos encuentros sumamente parejos. Y lo hará en condición de local tras jugar cuatro partidos de visitante, con todo lo que ello implica.

Los tucumanos marchan terceros con 23 puntos, mientras que el local, con 16 puntos, deberá sumar para seguir cerca . Y alejarse además de Selknam de Chile, que venció al último Cobras en Brasil por un ajustado 27 a 26 y llegó también a las 16 unidades.

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Mientras que Peñarol Rugby, que lo sigue a escasos dos puntos, perdió con el líder Pampas (31 puntos) por 34 a 3.

En tanto que Yacarés XV (11)obtuvo su primer triunfo y lo hizo de manera resonante, derrotando al escolta Dogos XV (27) por 41 a 20.

Hasta aquí, Capibaras ganó los dos partidos de local (a Peñarol y Cobras) y a Yacaré de visitante. Y cayó afuera con Pampas, Selknam y Dogos.

El árbitro del encuentro será Juan Sebastián Maio, quien después de participar del Súper Rugby Américas desde 2023, y con catorce partidos en su haber como asistente del referí, hará su debut en el torneo como referí principal.