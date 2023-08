Sudamericana: la lepra tendrá la última palabra

La caída ante Corinthians en la ida no aparece como resultado determinante. La revancha sigue asomando como una chance abierta para que Newell's pueda seguir haciendo camino en la copa

Newell’s deberá plantear un escenario de disputa diferente a la ida. Apostar a su ritmo y no regalar errores.

El traspié en San Pablo no asoma como una señal condenatoria en el horizonte inmediato de Newell’s. El 2-1 en contra en el marcador no dejó efectos definitivos, ni en lo estrictamente numérico ni en el saldo de las conclusiones futbolísticas posteriores. Corinthians nunca se vistió de rival intimidante. En la ida quedó claro que esta Sudamericana no integra sus prioridades de lucha en esta temporada y tampoco representa un escollo insalvable de cara a la revancha que se disputará el próximo martes, a las 21.30, en el estadio Marcelo Bielsa.