Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

La hinchada de la selección argentina en los Juegos Suramericanos no soportó el empate parcial en las semifinales del torneo y exigió más actitud al equipo

La selección argentina sub 19 logró un triunfazo en la última pelota del partido ante su par de Perú y avanzaron a la final por la medalla dorada en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Pero antes de festejar el gol de Espíndola, los hinchas desde las tribunas bajó el típico canto, con insulto incluido, para un equipo que no podía doblegar a su rival.

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos del segundo tiempo, los pibes de Argentina no podían salir del 0 a 0 contra el combinado peruano . Un rival que había ganado su grupo y presentó batalla ante los locales. Esto no importó y la televisación del encuentro captó con su sonido de ambiente un momento, por lo menos, repudiable cuando se escuchó el característico canto de cancha donde los hinchas piden más actitud a sus jugadores y denigran al rival de turno.

“Jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie” , bajó desde las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa mientras el partido estaba igualado en cero. La Capital captó el momento justo donde las tribunas del Coloso ardían contra los futbolistas argentinos, mientras tanto en la trasmisión de TyC Sports el relator, al notar los agravios, dejó silencios para exponer una situación que poco se entiende frente a un partido de juveniles.

Los Juegos Suramericanos están dentro del ciclo olímpico. Santa Fe y Rosario recibieron a decenas de deportes y el fútbol fue uno de ellos. Por reglamentación del Comité Olímpico Internacional (COI) y Organización Deportiva Suramericana (Odesur) a Rosario llegaron las selecciones juveniles sub 19 que buscan un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 . Este proceso está a cargo de Diego Placente, exjugador de la selección argentina y cercano a Lionel Scaloni, y jóvenes promesas del fútbol argentino como Ian Subiabre de Tigre o el rosarino Franco Domínguez de Estudiantes de La Plata. A los hinchas en el Coloso poco le importó el contexto y exigieron más actitud a los pibes.

Un reclamo de los hinchas no correspondido

Desde hace varios años la canción que entonaron los hinchas argentinos en Rosario forma parte del folclore del fútbol argentino. Es un canto que expresa el malestar y bronca de los hinchas de los clubes en momentos donde los equipos no los representa en la cancha. Con la selección argentina, en todas sus divisiones, pocas veces se escuchó y menos aún en los últimos 10 años. Por eso, el repudio del público en el Coloso sorprendió.

La selección argentina sub 19 tuvo una primera fase dubitativa. Con derrota en el debut con Paraguay, triunfo en el clásico rioplatense ante Uruguay y un empate agónico frente a Venezuela que le dio el boleto a las semifinales de los Juegos Suramericanos al combinado de Placente.

El partido con Perú era un nuevo capítulo en el torneo y se mostró en cancha. A pesar de ser 2º en la zona B, Argentina dominó a Perú, que había sido 1º del grupo A. En los 90 minutos, Argentina reglamentarios acumuló 24 tiros al arco, casi un remate cada minuto, y salvo por alguna corrida aislada de un osado peruano, la albiceleste no sufrió en el fondo.

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Por eso, el canto sobre el final en el que pedía actitud e insultaba a los jugadores argentinos, además de denigrar a los peruanos, no es correspondido. Argentina hizo todo para ganar y lo consiguió sobre el final con un golazo de Santiago Espíndola.

Destacado muchas veces en redes sociales, el famoso “jugaaadores...” llegó a un torneo sub 19 de nivel internacional, para exigirle a jóvenes casi sin rodaje en primera división un resultado deportivo que muchas veces queda por detrás de la excelencia, amistad y respeto que pregona el olimpismo.