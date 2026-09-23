La Capital | Ovación | hinchas

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

La hinchada de la selección argentina en los Juegos Suramericanos no soportó el empate parcial en las semifinales del torneo y exigió más actitud al equipo

23 de septiembre 2026 · 17:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Coloso Marcelo Bielsa se desborda de hinchas en cada presentación de la selección sub 19 de Argentina

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El Coloso Marcelo Bielsa se desborda de hinchas en cada presentación de la selección sub 19 de Argentina

La selección argentina sub 19 logró un triunfazo en la última pelota del partido ante su par de Perú y avanzaron a la final por la medalla dorada en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Pero antes de festejar el gol de Espíndola, los hinchas desde las tribunas bajó el típico canto, con insulto incluido, para un equipo que no podía doblegar a su rival.

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos del segundo tiempo, los pibes de Argentina no podían salir del 0 a 0 contra el combinado peruano. Un rival que había ganado su grupo y presentó batalla ante los locales. Esto no importó y la televisación del encuentro captó con su sonido de ambiente un momento, por lo menos, repudiable cuando se escuchó el característico canto de cancha donde los hinchas piden más actitud a sus jugadores y denigran al rival de turno.

“Jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, bajó desde las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa mientras el partido estaba igualado en cero. La Capital captó el momento justo donde las tribunas del Coloso ardían contra los futbolistas argentinos, mientras tanto en la trasmisión de TyC Sports el relator, al notar los agravios, dejó silencios para exponer una situación que poco se entiende frente a un partido de juveniles.

View this post on Instagram

Los Juegos Suramericanos están dentro del ciclo olímpico. Santa Fe y Rosario recibieron a decenas de deportes y el fútbol fue uno de ellos. Por reglamentación del Comité Olímpico Internacional (COI) y Organización Deportiva Suramericana (Odesur) a Rosario llegaron las selecciones juveniles sub 19 que buscan un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Este proceso está a cargo de Diego Placente, exjugador de la selección argentina y cercano a Lionel Scaloni, y jóvenes promesas del fútbol argentino como Ian Subiabre de Tigre o el rosarino Franco Domínguez de Estudiantes de La Plata. A los hinchas en el Coloso poco le importó el contexto y exigieron más actitud a los pibes.

Un reclamo de los hinchas no correspondido

Desde hace varios años la canción que entonaron los hinchas argentinos en Rosario forma parte del folclore del fútbol argentino. Es un canto que expresa el malestar y bronca de los hinchas de los clubes en momentos donde los equipos no los representa en la cancha. Con la selección argentina, en todas sus divisiones, pocas veces se escuchó y menos aún en los últimos 10 años. Por eso, el repudio del público en el Coloso sorprendió.

La selección argentina sub 19 tuvo una primera fase dubitativa. Con derrota en el debut con Paraguay, triunfo en el clásico rioplatense ante Uruguay y un empate agónico frente a Venezuela que le dio el boleto a las semifinales de los Juegos Suramericanos al combinado de Placente.

El partido con Perú era un nuevo capítulo en el torneo y se mostró en cancha. A pesar de ser 2º en la zona B, Argentina dominó a Perú, que había sido 1º del grupo A. En los 90 minutos, Argentina reglamentarios acumuló 24 tiros al arco, casi un remate cada minuto, y salvo por alguna corrida aislada de un osado peruano, la albiceleste no sufrió en el fondo.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Por eso, el canto sobre el final en el que pedía actitud e insultaba a los jugadores argentinos, además de denigrar a los peruanos, no es correspondido. Argentina hizo todo para ganar y lo consiguió sobre el final con un golazo de Santiago Espíndola.

Destacado muchas veces en redes sociales, el famoso “jugaaadores...” llegó a un torneo sub 19 de nivel internacional, para exigirle a jóvenes casi sin rodaje en primera división un resultado deportivo que muchas veces queda por detrás de la excelencia, amistad y respeto que pregona el olimpismo.

Noticias relacionadas
Contro absoluto para los hinchas de Boca y Racing que lleguen al Gigante.

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Básquet. Provincial jugará en el Salvador Bonilla.

Provincial jugará un cuadrangular de básquet preparatorio para la Liga Argentina

Ignacio Boero, el presidente de Newells, habló sobre los hechos de violencia.

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

platense levanto la guardia antes de jugar con estudiantes: quieren condicionar al arbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

Lo último

Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino

Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino

Provincial jugará un cuadrangular de básquet preparatorio para la Liga Argentina

Provincial jugará un cuadrangular de básquet preparatorio para la Liga Argentina

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

El presidente de Newell's Ignacio Boero ofreció una rueda de prensa tras lo que fue la virulenta irrupción policial en la sede del club del martes por la noche

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Incidentes en Newells: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque
Ovación

Incidentes en Newell's: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Ovación
Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Ovación

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Policiales
Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Ciudad
Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Por Claudio Berón
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario