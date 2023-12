Sorpresa: el jugador al que Messi llamó "bobo" cambió de opinión y elogió a la selección

El paso del tiempo puede ir acomodando las cosas o que surjan opiniones disímiles. Wout Weghorst, el delantero neerlandés que se ganó el apodo de “bobo” por parte de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022, no sólo contradijo a su ex entrenador Louis Van Gaal sino que defendió a la selección nacional por su performance en el torneo.

Tras cumplirse un año de la coronación de Argentina, el atacante, que militó la última temporada en Manchester United, se refirió al duelo por los cuartos de final adonde él marcó los dos goles para Países Bajos. “¿Si sentí alguna desventaja jugando contra Argentina? No, honestamente no, no estoy de acuerdo con Van Gaal”, sorprendió Wout.