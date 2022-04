Somoza proyecta en su cabeza el Central que se viene

Por orden de planificación, Somoza ya realizó un detallado diagnóstico en este mes de gestión que lleva al frente del equipo. Es verdad que el proyecto, por ahora, sólo tiene el auxilio de la goleada ante Independiente en el Gigante, aunque eso no invalida que el entrenador sepa que hay algunos jugadores con los que no contará.

El caso testigo es el de Emiliano Vecchio, quien sigue poniéndose a punto en lo físico desde hace varias semanas. El 10 de Central no está siendo convocado por Somoza y, como se escribió la semana pasada en Ovación, tiene más que un pie y medio afuera de Central. No se sentencia que Vecchio no seguirá en Central por la sencilla razón de que aún no terminó el torneo. Pero la decisión, se insiste en que es estrictamente futbolística, de Somoza está tomada. Para lo que quiere el DT para el equipo que proyecta, el volante creativo no tiene lugar. Los directivos ya están avisados de la situación y acompañarán la determinación que tome Somoza. Incluso, una de las potestades que le dieron al DT en el momento de su asunción fue que tomara todas las decisiones que creyera convenientes, siempre y cuando sean sin atravesar la frontera de lo deportivo. Lo de Vecchio se enmarca en eso. Pero no sólo el excapitán de Central se iría del club. También hay algunos jugadores pesados, con muchos partidos en la primera, que serán transferidos y reemplazados por las caras nuevas que ya pidió el entrenador. En ese rubro, Central incorporará a un zaguero central zurdo, un volante central y un nueve para sustituir a Marco Ruben, quien ante Estudiantes jugará su último partido en Central.

Además, Somoza le está pegando un vistazo al piberío del club con la intención de que los juveniles ocupen un lugar estelar en el proyecto del club. Hay chicos que llamaron la atención del DT y que en el corto plazo el hincha podrá familiarizarse con sus nombres. A los nombres conocidos de Mateo Tanlongo y Facundo Buonanotte, quienes hoy forman parte del grupo de primera, hay que sumarles a Valentino Quintero, el arquero con más proyección de las inferiores del club, Ulises Ciccioli, Tomás 0’ Connor y Leandro Iglesias, otra de las promesas promisorias que están en la cabeza de Somoza. Seguramente con el paso del tiempo y con más conocimiento, el conductor auriazul irá agregando algunos más para reforzar que el camino proyectado contempla la inserción de juveniles. Estos chicos, de no mediar imprevistos, integrarán la lista para realizar la pretemporada para encarar el torneo que viene. En ese sentido, Somoza ya le dijo a Raúl Gordillo, el director deportivo, que quiere sacar por una semana al plantel del ambiente del Country de Arroyo Seco para solidificar los lazos grupales y jugar algunos amistosos.

Habría varios cambios

Somoza haría varias modificaciones para visitar el lunes a Huracán, a las 21.30, en el Tomás Ducó. Existe la chance de que Julián Velázquez ingrese como marcador central y Facundo Almada se corra al lateral derecho por Damián Martínez. También Mateo Tanlongo podría ser titular en el medio, aunque no se descarta que Walter Montoya vuelva a la formación de entrada.