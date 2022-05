Somoza hizo apenas dos cambios y el de Buonanotte fue clave

El equipo no daba pie con bola en el segundo tiempo, le costaba una enormidad crear peligro pero así y todo Leandro Somoza apenas metió dos cambios. Mateo Tanlongo por Claudio Yacob en un cambio de volante central y Facundo Buonanotte por Marcelo Benítez, el jugador que más se benefició con la llegada de este técnico. Al menos terminó siendo clave el juvenil, que con mucha decisión ejecutó el último penal.

En realidad, en el banco casi no tenía variantes ofensivas, ya que además de Buonanotte solo estuvieron Michael Covea y Franco Frías, único delantero, como recambios arriba y no entraron. Emiliano Vecchio y Milton Caraglio no fueron citados y a último momento se bajó Gino Infantino por gastroenterocolitis. En cambio hubo dos zagueros centrales, dos volantes centrales y dos laterales como suplentes.