"Somos un grupo constructor, no opositor", afirma Comunidad Canalla

Hoy juega Central contra Racing en Avellaneda, con el objetivo de seguir siendo el único líder de la Superliga (ver páginas 2 a 5). Claro que a la par de lo futbolístico, en el mundo auriazul se está jugando otro "partido", que es el de la política. Justamente en este ámbito ya comenzó la cuenta regresiva para los comicios del próximo 30 de septiembre, cuando los socios irán a las urnas para definir las nuevas autoridades del club de Arroyito. Mucho se habló de cómo fue la llegada del DT Edgardo Bauza a Central y en este sentido hay un protagonista excluyente de la historia que es Sergio González, candidato a secretario de finanzas por la lista Comunidad Canalla, una de las tres que buscará llegar al gobierno auriazul. Precisamente González, que en abril renunció a su cargo de síndico en el actual oficialismo, le relató en primera persona a Ovación por qué luego aceptó la propuesta de la actual dirigencia de pilotear las gestiones para contratar a Bauza, su "amigo" desde hace más de 25 años. "Muchos decían que era imposible traer a Bauza y yo nunca bajé los brazos. El técnico indicado era el Patón", confió González. Sentados junto a él, Hernán Marty y Diego Lavezzi, candidatos a presidente y vice por Comunidad Canalla, coincidieron: "Nosotros creemos en un proyecto futbolístico de toda la gestión y sería lo mejor que nos podría pasar que el Patón se quede todo nuestro mandato. Somos un grupo constructor, no opositor".

Lo dicho, Sergio González es el gran gestor de la llegada de Bauza a Arroyito. Y él mismo cuenta los pormenores del arribo del Patón en este último receso. "La llegada de Bauza se dio de la siguiente manera. Nosotros previamente, tanto con Hernán como con Diego Lavezzi (candidato a vicepresidente), veníamos hablando de la posibilidad de que en un futuro si nos tocaba ser gobierno tratar de contratar a Bauza, algo que sabíamos que era difícil porque estaba en Dubai. Pero lo veníamos conversando. Yo aclaro que renuncié a la sindicatura del club el 20 de abril de este año y el 26 de ese mismo mes me llamó el tesorero (Roberto Fattal Jaef), que quería tener una charla conmigo porque ellos conocían la relación que tengo con Edgardo, que somos amigos desde hace más de 25 años. El oficialismo me invitó a una reunión, que se hizo el 27 de abril. Fue un día antes de que Central jugara con Defensa y Justicia (el DT era Leonardo Fernández) y me dijeron que iba a estar Luciano Cefaratti, Juan Cruz Rodríguez y Agustín Fattal Jaef. Les dije que no tenía problemas de reunirme con ellos. Nos pusimos a charlar y ellos ya habían iniciado gestiones por Bauza a través de Mauro Cetto, con el representante del Patón, Gustavo Lescovich, pero no habían llegado a buen puerto. Habían mantenido charlas preliminares que no habían prosperado".

En la continuidad del relato, González manifestó: "Yo les sugerí que si perdían con Defensa y Justicia no despidieran a Fernández, pero no fue así. Entonces en la charla con la dirigencia me proponen si yo estaba dispuesto a darles una mano y hacer la gestión para la llegada de Bauza a Central. En ese momento se me cruzó por la cabeza qué era lo que más le convenía al club y lo que tuve claro es que el técnico que tenía que venir era Bauza. Primero, porque lo habíamos pensado antes y, segundo, porque hice todo lo posible para que venga en el año 2009 y en ese momento Horacio Usandizaga no lo quiso traer. Optaron por (Ariel) Cuffaro Russo y sabemos cómo terminó la historia. Entonces les dije que sí, que estaba dispuesto a colaborar con ellos, independientemente de si la contratación nos podía convenir políticamente o no en un año electoral".

"Aclaro que también tengo una relación de amistad con José Di Leo y en su momento hablábamos de un caso hipotético de que vinieran a Central, a pesar de que en el corto plazo no había ninguna posibilidad de que llegaran al club, aunque sí el anhelo de venir estuvo siempre. Entonces yo en esa reunión con la dirigencia pedí algunas condiciones. Una que la charla quedara en ese grupo de cuatro personas porque en ellos confiaba. Que no trascienda la noticia a más gente porque eso a Edgardo no le iba a gustar. También pregunté si había unanimidad en el resto de la comisión directiva en ir a buscar al Patón y me dijeron que a eso lo iban a manejar", agregó González.

Y al respeto acotó: "Voy a contar algo para que quede claro. Estando ya en el hotel en Ecuador, yo estaba reunido en una mesa aparte con Cetto y Bauza. Y los directivos estaban a cinco metros en otra mesa cerrando el vínculo con el representante del Patón, puliendo los últimos detalles del contrato.

Marty: "Bauza era y es parte de nuestro proyecto"

"Que el oficialismo haya delegado las gestiones en una persona que ya no estaba en la dirigencia como Sergio González para traer a Bauza es parte de lo que se estaba viviendo en ese momento, cuando había gran incertidumbre futbolística y se había perdido la brújula. Por ello cedieron la contratación del técnico a una persona que está vinculada a nuestro grupo, que es un grupo constructor, no opositor. Somos de Central por encima de todo y pensamos sin mezquindades políticas en el club por sobre cualquier situación. Bauza era y es parte de nuestro proyecto de trabajo y teníamos el sueño y la ilusión de que volviera al club. El Patón ha tenido logros a nivel internacional, es una figura que está por encima de todo y vemos bien que no participe en ningún momento del mundo político".

Lavezzi: "Central nos moviliza, sin mezquindades"

"Estamos trabajando por Central y lo que nos moviliza es Central. El club estaba muy mal. Habíamos ido a jugar el partido más importante del año ante San Pablo por la Sudamericana con un técnico interino (José Chamot), el cuarto que ya había cambiado la comisión directiva. La idea era buscarle a Central una solución, a través de Sergio, y lo conseguimos. En el proyecto queremos una línea de club con una misma fisonomía de juego. Central en los últimos tres años de gestión de esta comisión tuvo una línea de juego en primera y en inferiores había otra. Pensamos en un club con un proyecto en que esté adentro el Patón Bauza, con la vuelta de Daniel Teglia como coordinador y también con el Coco Pascuttini ayudándonos con su experiencia como asesor porque es una eminencia en el fútbol. No tuvimos mezquindades y colaboramos con la llegada de Bauza".