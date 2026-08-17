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Primera C: Central Córdoba visita a Centro Español y Leones recibe a Cambaceres en Griffa

Este este lunes a las 15, Charrúa van por otro triunfo ante el Gallego y el equipo de familia Messi necesita recuperar terreno ante Cambaceres por la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de agosto 2026 · 06:10hs
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Primera C. Benjamín Gallucci

Primera C. Benjamín Gallucci, uno de los más sobresalió en las últimas fechas en Córdoba. 

Central Córdoba y Leones FC salen a escena este lunes feriado en la Primera C con el objetivo de meterse en zona de Reducido. El Charrúa visitará a Centro Español en la cancha de Ituzaingó y el equipo de la familia Messi será local ante Cambaceres en el predio Jorge Griffa de Newell’s. Ambos partidos comenzarán a partir de las 15.

Córdoba, por otra victoria

Con un semblante por las nubes después de la resonante victoria ante Luján en la Basílica, el Charrúa visita a Centro Español en el estadio Carlos Sacaan con la premisa de conseguir el segundo triunfo seguido para meterse de lleno en la lucha por clasificar entre los siete para disputar el reducido final por el segundo ascenso.

El técnico Arnaldo Sialle dispondría del mismo once que le ganó al Lujanero ante el Gallego. El once iría con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Mateo Yaszczuk, Paulo Killer y Luca Pasinato; Marcos Córdoba, Santiago Spelzini, Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Aarón Quijano y Benjamín Gallucci.

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Leones FC juega en el Griffa

Después de 13 días y cumplir con el duelo por el fallecimiento de Jorge Messi (papá de Lionel), Leones recibe a Cambaceres en el predio Jorge Griffa con Alejandro Ojeda como nuevo entrenador en lugar de Franco Ferlazzo, quién dejó el cargo tras la igualdad ante Centro Español 1-1.

El equipo de la familia Messi buscará recuperar el nivel del primer semestre donde realizó una gran campaña. En la segunda parte todavía no pudo ganar en los seis encuentro jugados.

El once de Leones sería con: Alegre; Acevedo, Giménez, Elsegodd y Senra; Collera, Gómez, Bonesso y Benítez; Segovia y Britos.

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