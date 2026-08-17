Rodri, capitán de la selección española, cierra su pase al Barcelona

El Balón de Oro del Mundial 2026 se someterá a un control médico y firmaría su incorporación

Rodri Hernández, capitán de la selección española que ganó el Mundial 2026, llegó a Barcelona para cerrar su traspaso del Manchester City al club catalán.

Se esperaba que Rodri se someta a los exámenes médicos de rigor este martes mientras el Barcelona y City intercambian la documentación para finalizar el acuerdo.

El Barça acordó una operación valuada en 76,5 millones de euros, según confirmaron fuentes cercanas a las reuniones.

"Estoy muy contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero estoy feliz de que se haya resuelto todo”, dijo Rodri, quien añadió: "Jugar en el Barcelona para mí es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría les conozco. Ahora es momento de ponerse a trabajar y dar lo mejor de mí”.

El mediocampista de 30 años, elegido Balón de Oro del Mundial 2026, se unirá a sus compañeros de selección Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Pedri en el club catalán.

A Rodri le quedaba un año de contrato con el City. Según trascendió, su contrato con el Barcelona se extenderá hasta 2030.

Real Madrid también estuvo interesado en fichar a Rodri en algún momento, y el futbolista había elogiado abiertamente en el pasado al rival del Barcelona.