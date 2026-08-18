Insólito episodio del entrenador de Egipto: se desmayó en medio de una pelea entre sus dos esposas

Hossam Hassan, recordado por el partido de la selección africana ante Argentina en el Mundial 2026, quedó en medio de una violenta disputa familiar en un hotel

Hossam Hassan, el entrenador de la selección de Egipto, protagonizó un violento cruce con sus dos esposas

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto , protagonizó un escándalo familiar que rápidamente se convirtió en noticia en su país. El director técnico se desmayó durante una violenta pelea entre sus dos esposas , Howaida Al-Gharabawi y Dina Mustafa, conocida como Dan-Adam.

El episodio ocurrió en la cafetería de un exclusivo hotel ubicado en el complejo turístico de Marina. Varios testigos registraron la escena y difundieron las imágenes en redes sociales, donde el incidente rápidamente se volvió viral.

Según informó el medio árabe Al-Arabiya, Hassan había asistido horas antes a un espectáculo musical junto a su actual pareja, Dan-Adam. Ambos se dirigieron luego al bar del hotel para descansar.

La tranquilidad se terminó cuando llegaron al lugar los hijos de Howaida Al-Gharabawi, expareja del entrenador. De acuerdo con la versión difundida por medios locales, los jóvenes increparon al técnico e intentaron retirarlo del lugar por la fuerza .

Dan-Adam intervino para intentar detener el conflicto y la discusión escaló. Los cruces verbales dieron paso a una pelea física que involucró a varias personas. Durante el enfrentamiento hubo golpes y lanzamiento de diversos objetos.

Los huéspedes del hotel intentaron separar a los protagonistas, aunque no lograron controlar la situación de inmediato.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention



A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026

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Hossam Hassan se desmayó durante el enfrentamiento

En medio de la pelea, Hossam Hassan quedó atrapado entre ambos grupos. La tensión de la situación provocó que el entrenador sufriera una extrema agitación y se desvaneciera dentro del local.

El personal médico asistió al técnico y luego lo trasladó a un centro médico de la zona. La prensa local informó posteriormente que Hassan se encontraba fuera de peligro.

La pelea también dejó lesiones y contusiones entre las dos mujeres. La Policía llegó al establecimiento para controlar la situación y tomó intervención ante las denuncias presentadas por los protagonistas.

Después del episodio, el entorno de Howaida Al-Gharabawi sostuvo que ella y sus hijas sufrieron agresiones durante la pelea. Por otro lado, allegados a Dan-Adam responsabilizaron a integrantes de la familia de la primera esposa por la escalada del conflicto.

Dan-Adam relató posteriormente que una persona le arrojó café caliente en el rostro y que luego recibió golpes y patadas. También aseguró que la tomaron del cabello durante el tumulto y que sus hijos pequeños sufrieron empujones en medio de la confusión.

Al-Gharabawi presentó una denuncia por el episodio, aunque posteriormente la retiró. Por su parte, la actual esposa del entrenador afirmó que la investigación policial continúa.

La situación familiar del entrenador también generó repercusión debido a su vínculo con dos mujeres. En Egipto, la legislación permite la poligamia dentro del marco de la ley islámica, que contempla que un hombre pueda casarse con hasta cuatro mujeres bajo determinadas condiciones, como por ejemplo informarles a todas ellas sobre sus vínculos.

Hossam Hassan y su polémica con Argentina en el Mundial 2026

El escándalo familiar ocurrió mientras Hossam Hassan atraviesa una etapa de gran exposición internacional como entrenador de la selección de Egipto.

El conjunto africano se enfrentó con la selección argentina por los octavos de final en el Mundial 2026 y quedó eliminado tras ese partido. Después del encuentro, Hassan apuntó fuertemente contra el arbitraje y protagonizó una polémica por un gesto que algunos interpretaron como una denuncia de carácter racista.

El entrenador negó esa interpretación y sostuvo que su reacción respondió exclusivamente a las decisiones de los árbitros.