Cristiano Ronaldo piensa en su retiro: "Probablemente sea mi último año"

Su contrato con el Riad Al-Nassr vence en junio próximo, en lo que podría ser el punto final de su carrera profesional

Cristiano Ronaldo afirmó que esta temporada de la Saudi Pro League probablemente será la última de su carrera profesional. El contrato del portugués con el club de Riad Al-Nassr, firmado en diciembre de 2022, vence el próximo junio, y le dijo a la revista Vogue que es poco probable que haya otro.

El delantero de 41 años , que suma 976 goles en su carrera, se casó a principios de mes con Georgina Rodríguez, su pareja desde hace muchos años. Y aseguró que tiene su futuro "totalmente planificado. Tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decir sólo una es difícil. Porque el fútbol podría dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una”.

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio”, añadió.

En una carrera que ya va por su temporada 25ª como jugador como profesional, Cristiano Ronaldo acumula cinco Balones de Oro y cinco títulos de la Liga de Campeones de la Uefa. Los 28 goles que convirtió en la liga la temporada pasada ayudaron a que Al-Nassr se proclamara campeón de Arabia Saudí en mayo para celebrar su primer trofeo desde que llegó a Riad.

Los comentarios del futbolista portugués llegaron después de que su eterno rival, Lionel Messi, especulara con la posibilidad de dejar las canchas después de la muerte de su padre. “No sé cómo seguir”, sostuvo el rosarino en un mensaje que publicó en redes sociales, donde añadió: “Antes solo jugaba al fútbol, y ahora de verdad no estoy seguro de si seguiré haciéndolo por mucho más tiempo”.