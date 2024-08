"Siento un gran alivio; los jugadores fueron los responsables de este triunfo"

Matías Lequi, DT interino, destacó el esfuerzo de los futbolistas y no se animó a hablar de sus chances más adelante como DT de la primera

Al momento de analizar y encontrarle razones al triunfo 1-0 sobre Gimnasia en el bosque platense, el DT interino Matías Lequi se encargó de destacar la entrega colectiva que expuso el equipo canalla para llevarse tres puntos de oro a Rosario, que les permiten empezar a mirar de lleno el clásico con el mejor envión posible. “Hoy siento alivio. No es fácil estar acá. Me da mucha alegría por los jugadores. Ellos hicieron un gran esfuerzo y son los responsables de este resultado. Esto calma algunas situaciones”, confió el entrenador auriazul en conferencia de prensa en el estadio tripero.

Al momento de contar su rol y su influencia, Lequi no se agregó galones. “No hice nada más que acompañar. No hay que inventar nada en estas situaciones. Por eso, lo único que busqué fue acompañarlos no sólo en lo futbolístico. Es mucho lo que rodea a los jugadores en estos momentos”.