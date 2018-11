"Será duro y de dientes apretados"

El DT leproso Omar De Felippe no anduvo con vueltas y consideró que el clásico de esta tarde será "un partido de metro a metro, donde no te podés distraer. Todo el mundo se cuida demasiado cuando se juega mucho como en este encuentro. Hay que ser inteligentes y para plasmar lo que trabajamos". El conductor rojinegro ofreció en el mediodía de ayer una rueda de prensa en el hotel porteño Grand Brizzo, donde prefirió no confirmar a los once titulares para hoy, fiel a su estilo de hacerlo un par de horas antes del inicio del juego.De Felippe se refirió a la adrenalina y las expectativas que genera este tipo de clásicos eliminatorios y confió: "Soy partidario de que cuando empiece el encuentro se lo vea como algo único y especial. Los dos equipos estamos igual, en una situación en que estamos buscando identidad. Estamos muy parejos. Se resuelve mañana (por hoy) viendo cómo está cada uno".

"Los clásicos son encuentros aparte, es cómo estás en el momento, cómo te preparás y cómo tratás de resolverlo. Va a ser un partido duro, intenso, de dientes apretados", pronosticó.

Ante la consulta de si tenía dudas en la formación del equipo, De Felippe le bajó los decibeles al tema y dijo con una sonrisa: "Tengo dudas en la mitad, arriba y en la defensa. Mañana (hoy) lo vamos a definir".

"Para este momento que llega el clásico es importante que la mayoría de los jugadores estén en buenas condiciones. Trataremos de equivocarnos lo menos posible en la elección de los titulares. Buscábamos que el grupo se sienta importante y lo del otro día (el triunfo del lunes ante Argentinos) fue bárbaro porque a muchos chicos que les tocó entrar lo hicieron bien. El grupo está fortalecido y creemos que llegamos bien. Esperemos poder desarrollarlo cuando empiece el juego", enfatizó el DT leproso.

Mientras que también indicó que Central "es un equipo muy difícil que busca la regularidad como nosotros y que tiene jugadores de mucha experiencia. Los dos trataremos de ganar".

"Es bueno que los futbolistas lleguen tranquilos al partido. Descarto que los chicos van a dejar todo como lo hará el rival. Ojalá nos toque ganar. Cuando entren a la cancha van a jugar a mil, a pesar de que no estará el marco del público", precisó.

Y concluyó: "Me siento bien. Cuando hablé tras Estudiantes había que llamar la atención en un montón de situaciones (fue crítico del arbitraje y la organización del fútbol argentino). Me costó una citación al tribunal de disciplina, pero no pude ir todavía. Hay que hacer cosas para que vean que a veces nos sentimos perjudicados por algunos detalles. Pero ya está, ahora no hay excusas".