Seis partidos exigentes para Newell's ante cinco rivales directos

El equipo de Frank Kudelka empieza el sábado ante Lanús, en el Coloso, el tramo decisivo del torneo con el objetivo de entrar a la fase final

Santiago Solari celebra su gol, en la victoria de Newell's ante Platense, con Jerónimo Russo y Luca Regiardo.

Newell’s retoma este lunes el trabajo de cara al primero de los seis partidos trascendentes que le restan de la fase clasificatoria de la Zona A, con la meta puesta en ingresar a la fase final. Lanús será el próximo rival, en el Coloso, el sábado 3 de octubre, a las 17. Si bien se especuló con la chance de un cambio debido a que ese mismo sábado la selección argentina juega un amistoso contra Burkina Faso en el Monumental, se mantuvo el día y horario original.

Cada punto en juego desde acá hasta la 16ª y última fecha es clave para el conjunto rojinegro. Teniendo en cuenta que hoy ocupa la octava posición y que la diferencia es mínima entre los equipos que luchan por clasificar, tanto los ocho que están consiguiendo el objetivo como los que se encuentran al acecho, el margen de error es mínimo.

El sábado, Newell’s tendrá enfrente a un rival directo con el que comparte la cantidad de puntos (16), pero que lo supera en la tabla por la diferencia de goles. El conjunto rojinegro tiene +3 de diferencia de gol y se ubica en el 8º puesto, mientras que Lanús, con +4, se encuentra 7º.

En cinco de los seis partidos que le restan disputar, el equipo de Kudelka se medirá ante rivales con aspiraciones de clasificar. Ninguno corre riesgo de perder la categoría, aunque matemáticamente Central Córdoba de Santiago del Estero todavía no esté salvado.

Newell's rinde en el Coloso

Para la Lepra será fundamental hacerse fuerte en casa, un terreno donde se mantiene invicto y habituado a la victoria. Además, viene con el envión anímico de haber ganado por primera vez de visitante, a Platense.

Su siguiente salida, luego del cruce de local ante el Granate, será en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie para jugar ante Gimnasia de Mendoza, otro que por ahora clasifica y es una de las grandes sorpresas del torneo. El partido se jugará el lunes 12 de octubre (feriado), a las 18.30, en el cierre de la 12ª fecha.

En la penúltima presentación en el Coloso le tocará Central Córdoba. Ubicado en el fondo de la zona, aparenta ser el rival de menor oposición. La clasificación le queda lejos y, pese a su promedio bajo, no parece que vaya a tener dificultades con el descenso.

De visita en el Nuevo Gasómetro

Una realidad muy distinta de la que atraviesa San Lorenzo, que recibirá a la Lepra por la 14ª fecha. Por el momento, el Ciclón se encuentra 10º en la tabla, con 11 unidades. La clasificación es lo único que le queda en el año.

>> Leer más: El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

A Unión, que visitará el Parque en la 15ª jornada, lo atraviesa la misma necesidad: buscará meterse en el lote de arriba tras quedar 9º (13 puntos) luego de la última fecha.

El último adversario de la Lepra será Instituto en Alta Córdoba. El equipo albirrojo es el actual líder de la zona y asoma como el escollo final en el camino a la clasificación.