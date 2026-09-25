La levantada de Newell's tiene a un protagonista cada vez más firme en el arco: Josué Reinatti

El arquero se consolidó y tuvo algunas actuaciones determinantes. En el último partido tapó lo que hubiese sido el empate de Platense al final del partido

Iban casi 47 minutos del segundo tiempo entre Platense y Newell's en Vicente López. El equipo rosarino se imponía por 1 a 0 y justificaba la victoria, pero una jugada pudo haber cambiado todo. Y en ese momento apareció un futbolista que fue determinante para evitarlo: Josué Reinatti.

Un jugador de Platense lanzó un centro frontal al área rojinegra como un recurso casi desesperado para ir en búsqueda del empate. Un compañero alcanzó a peinarla y al desviar la trayectoria de la pelota dejó a Gonzalo Lencina en una muy buena posición para rematar al arco.

El delantero se lanzó hacia la pelota para definir mientras Reinatti salía a achicar su arco. Lencina alcanzó a patear, pero la muy oportuna intervención del arquero evitó el gol del equipo local. Minutos después, el partido terminó con la victoria de Newell's.

Josué Reinatti, cada vez más consolidado

El rendimiento de Reinatti es uno de los factores que explica la levantada del equipo de Frank Kudelka en el torneo Clausura. Lleva seis partidos sin derrotas, está en zona de clasificación a los playoffs por primera vez desde que los torneos se juegan con el actual formato y parece que, al menos en lo que queda del año, ya no estará pendiente de las temidas tablas que determinan los descensos.

Reinatti se sumó al plantel de Newell's al comienzo de la temporada luego de jugar a préstamo en Defensa y Justicia. Arrancó como suplente, pero a fines de febrero ingresó para reemplazar a Gabriel Arias cuando el ex-Racing se lesionó y ya no abandonó el puesto. Jugó todos los partidos restantes del torneo Apertura y arrancó el Clausura como el arquero titular del equipo.

Desde entonces, su rendimiento fue de menor a mayor. El arquero de 23 años mejoró partido a partido y más de una vez se convirtió en la figura del equipo. Tuvo atajadas determinantes, sobre todo en el partido ante Estudiantes en La Plata y la que se relata más arriba en esta misma nota, frente a Platense.

En lo que va del torneo le marcaron ocho goles y en cuatro partidos sobre un total de 10 pudo mantener el arco invicto, ante Talleres, Riestra, Estudiantes y Platense.

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Arrancó como suplente y hoy es titular indiscutible

A principios de año, Arias llegó procedente de Racing a pedido de los técnicos Favio Orsi y Sergio Gómez. Se supone que a Reinatti lo veían como suplente, aunque la lesión de Arias modificó sus planes. Luego Orsi-Gómez se marcharon y con la llegada de Kudelka y la lesión del ex-Racing, el chico nacido en Las Rosas se encontró frente a una oportunidad impensada. No sólo no la desperdició sino que, partido a partido, se consolida como una pieza clave en un equipo que de a poco comienza a levantar la cabeza.