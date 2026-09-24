Reserva: se juega el clásico entre Newell's y Central en Bella Vista

El derbi de los pibes se disputa, desde las 15, en el Centro Griffa por la fecha 10º del torneo Proyección, sólo con público local y con entrada libre y gratuita.

En el último clásico en esta división, Central igualó 3 a 3 con Newell's, en Arroyo Seco, en un duelo muy atractivo.

Los pibes de Newell's y Central también tienen su clásico en esta ciudad y generan un efecto de atracción particular , ya que son los valores que van subiendo en las dos canteras para poder alimentar la primera división y las arcas de los dos principales clubes rosarinos.

Por eso, el choque de este jueves, a las 15, en Bella Vista, representa un duelo que será lo más parecido a lo que van a vivir con los más grandes.

Por ser sede de los Juegos Suramericanos, el local no puede ofrecer en Coloso Marcelo Bielsa, y por eso este choque, siempre tan pasional, llevó su sede al Centro Griffa.

Entre grandes expectativas

En este marco de grandes expectativas, los conjuntos de Lucas Bernardi y Mario Pobersnik serán unos de los grandes protagonistas de la fecha 10 del torneo Proyección, la de los clásicos, con los rojinegros de local.

Las autoridades leprosas comunicaron que el encuentro se realizará sólo con público local, siendo la entrada libre y gratuita para todos los leprosos que deseen acercarse. Remarcaron que tan sólo deberán abonar el estacionamiento aquellos que ingresen al predio con su vehículo.

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Cómo llegan

Vale recordar que la Lepra viene de golear 4 a 0 a San Martín de San Juan, el pasado jueves en Bella Vista, y buscará continuar por esa senda. Por su parte, Central marcha mucho mejor en su zona y arriba tras ganarle 1 a 0 a Atlético de Tucumán de visitante, por la fecha 9º.

Newell’s marcha con un paso irregular, 14º en el grupo B, con 9 puntos en 9 partidos. Mientras, el Canalla está más metido entre los de arriba, 5º en la zona A, con 16 unidades en 9 cotejos. En esta categoría, sólo pasan los primeros cuatro de cada grupo a la siguiente instancia.

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Y quienes no asistan al encuentro podrán seguir la transmisión en vivo a través de lpfplay.com.