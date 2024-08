Sebastián Méndez: "Entiendo que esto se puede revertir y el miércoles es el partido más importante"

Sebastián Méndez no pudo resolver todavía el mal momento que sobrevino después del clásico. Su equipo no reacciona.

Sebastián Méndez no se va. Eso fue lo primero que dejó en claro la conferencia de prensa luego de la derrota 1 a 0 sobre Racing. Se siente con fortaleza, entiende que el plantel lo banca y que se tocó fondo. Al punto que dijo que "el miércoles (por Copa Argentina ) es el partido más importante que nos toca desde que llegamos a Newell's ".

"Estamos atravesando un momento muy difícil. Es complicado jugar pero evidentemente no era un partido para perder. Estamos en un momento que no nos sale nada", dijo apesadumbrado el técnico de Newell's que no baja la guardia.