"Se la di al Gato, si no me mataba"

Cacciabue bromeó bastante con la jugada que generó y terminó en el gol de Formica. "No sé que me pasó. Nunca la traslado así", dijo con una sonrisa sobre el trayecto que recorrió para la primera conquista. "Se la di al Gato, si no después en la semana me mataba", volvió a bromear.