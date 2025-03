Scaloni sorteó las críticas de Maradona, Fabbiani y Coudet y sigue haciendo historia

Lionel Scaloni desanda el camino de la gloria y continúa haciendo historia en el fútbol, sobre como DT de la selección nacional. Aquel muchacho que se puso el buzo con casi toda la desconfianza del pueblo futbolero rompió todos los pronósticos y con perfil bajo fue cerrando bocas y opacando críticas. El Gringo, quien se encuentra en Pujato visitando familiares y amigos, no para de cosechar éxitos, mantiene a la Argentina en lo más alto de la consideración mundial y es uno de los entrenadores más ganadores del mundo. Pero no se queda en eso y va por más.

Scaloni (46 años) en sus inicios tuvo que lidiar contra las críticas para lograr la aceptación popular y era consciente de que sólo con resultados podía modificar el pensamiento general, sobre todo con el embate de algunas personalidades del fútbol. Uno de los más importantes fue Diego Armando Maradona, quien no tuvo piedad del pujatense.

"Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección srgentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice «yo estoy preparado»". Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina", disparó con furia el Diez en 2018.

Embed - Maradona sobre Scaloni

La palabra da Maradona pegó fuerte, sobre todo por la trascendencia que siempre tuvo el exentrenador. Pero Scaloni siempre soportó los embates y nunca salió a refutar sabiendo que sólo podía responder con resultados. En el medio de todo esto también Sebastián Domínguez, ex-Newell's que estaba de panelista, lo puso en duda: "¿Este te parece un buen proyecto?".

>>Leer más: Scaloni seguirá como entrenador de la selección hasta el Mundial 2026

Otro que salió a escena en contra de Scaloni fue Eduardo Coudet cuando era el técnico de Racing. "La realidad indica que esto que está pasando está mal: no puede haber un interinato en la selección argentina. Seguramente debe haber entrenadores de 15 ó 20 años de trayectoria que se morirían por dirigir un partido de la selección", expresó el exjugador y entrenador de Central.

Pero no sólo se quedó con esa frase, sino que fue por más y tiró: "Si Scaloni en un año está en la sub-20, yo me como un chancho crudo".

Chacho Coudet declaraciones contra #LIONEL_SCALONI.mp4

En el medio de las voces cargadas de cuestionamientos que golpearon la figura del DT de la selección apareció el Ogro Cristian Fabbiani cuando oficiaba de panelista en ESPN. "No veo una idea de juego. Los jugadores me encantan, después vos tenés que tener un técnico. Argentina no tiene técnico", disparó panelista el actual técnico de Newell's.

Tiempo más tarde volvió sobre sus pasos y antes los resultados positivos de Argentina se disculpó. "Fui un bocón y me hago cargo de lo que dije en su momento. Estoy recontra arrepentido”, expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1896385373045223683&partner=&hide_thread=false #ARCHIVO Así operaba el JOVEN E INEXPERTO Sebastián Domínguez contra Lionel Scaloni, DT campeón de América y del mundo con Argentina. pic.twitter.com/iUYx5C7IbH — Derechazo (@derechazoar) March 3, 2025

Y Scaloni sólo respondió con trabajo y logros deportivos, a tal punto que se convirtió en el DT más ganador de la historia del fútbol argentino. Se sentó a la mesa de los campeones del mundo junto a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, pero con el afán de ir por más y enriqueciendo la historia propia y del fútbol en general.