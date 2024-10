Scaloni: "No estaban las condiciones dadas para jugar"

El técnico argentino Lionel Scaloni expuso sin rodeos todo su fastidio y su bronca por el escenario en que se tuvo de jugar el duelo ante Venezuela, en el estadio Monumental de Maturín. " No estaba para jugar. La decisión la toma el árbitro y para nosotros ya esté. Pero no se podía jugar de esa manera", remarcó en tono de queja abierta en la rueda de prensa posterior a la igualdad en un gol con el elenco vinotinto.

" El campo de juego no era para el nivel que tienen estos equipos ", agregó el conductor táctico albiceleste.

Sobre el balance del partido, Scaloni advirtió que "no sé si está bien el empate del final. Tuvimos varias ocasiones pero no pudimos definir. No se podía jugar mucho”.