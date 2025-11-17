Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

El equipo del sur pasó a la final por un ascenso a primera división tras un polémico encuentro revancha que concluyó con jugadores del Gallo afectados por gas pimienta

Los jugadores de Morón se trenzaron con los de Madryn y la policía intervino con gas pimienta.

Una vez más, el fútbol argentino quedó en el medio de las sospechas por un final bochornoso. La clasificación de Deportivo Madryn a la final del reducido por el segundo ascenso a primera división quedó en medio de un escándalo. El triunfo por 1-0 del equipo del sur ante el Gallo que determinó su pase a la final se convirtió en una batalla campal en la cancha que obligó a una intervención policial con gas pimienta.

Apenas terminó el cotejo, jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Morón encararon a sus rivales en un clima de tensión total. En segundos, el campo de juego se transformó en una batalla campal: insultos, empujones, trompadas , forcejeos y corridas que involucraron a futbolistas, auxiliares y allegados de ambos clubes.

La situación escaló de inmediato y la cancha se transformó en una zona de conflicto. Las autoridades del partido dieron paso a un despliegue policial masivo que ingresó al campo de juego con escudos con el objetivo de separar a las parcialidades y garantizar que los jugadores de Madryn pudieran acceder a su vestuario. Sin embargo, la intervención de la fuerza dio un siguiente paso inesperado.

En medio del caos generalizado, la policía empleó el gas pimienta directamente contra la delegación de Deportivo Morón que se encontraba en el césped. Varios jugadores del Gallo, entre ellos su arquero, sufrieron de lleno los efectos del químico.

Esta infracción, que reclamó Morón, terminó en el 1-0 de Deportivo Madryn que, por el momento, está avanzando a la final del reducido de la Primera Nacional. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/sd8pKUcoN4

>>Leer más: Insólito: la AFA sancionó a un director técnico por declaraciones que no hizo

El combo de polémicas

El estallido final se explica, en parte, por el combo de polémicas que envolvió al equipo visitante. Morón terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Libera, y el gol de Deportivo Madryn que definió la serie provino, según los allegados del Gallo, de una falta cuestionada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1990219661204676651&partner=&hide_thread=false LA BATALLA CAMPAL ENTRE LOS JUGADORES DE DEP. MADRYN Y MORÓN, DESDE ADENTRO



@Facusanches9 #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/nsWUutWAhk — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 17, 2025

A esto se sumó la ausencia del técnico Walter Otta, quien debió ver el partido desde la tribuna al cumplir una sanción de 30 días impuesta por el tribunal de disciplina de la AFA por supuestos agravios del entrenador. Tras el final, se destapó la olla presión del Gallo.