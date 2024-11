Newell's: para Saúl Salcedo, el partido ante Huracán será "una revancha"

El paraguayo admitió que no están pasando el mejor momento, pero apuesta a la recuperación.

Saúl Salcedo confesó que a Newell's "no le salen las cosas" pero tendrán revancha ante Huracán.

El paraguayo, que comparte convocatoria habitualmente con Gustavo Velázquez en la selección Albirroja, aceptó que el nivel de la dupla de zagueros no está pasando por el mejor presente: "Es difícil analizar eso en este momento, hay que seguir trabajando, no nos están saliendo las cosas. Por momentos se ve buen juego, pero los resultados no nos están acompañando. Hay que mejorar bastante en todos los sentidos. Mañana tenemos revancha ante un Huracán que está peleando arriba".