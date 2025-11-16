La Capital | Ovación | Newell's

Newell's despidió el año que vivió en peligro con otra derrota y la misión de emprender un cambio

La caída contra Racing en el Coloso resultó anecdótica, en el final de una mala temporada de Newell's, consecuencia de errores de la conducción del club

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de noviembre 2025 · 23:41hs
Los pibes que se las traen. Valentino Acuña y Facundo Guch jugaron en primera en un momento muy difícil para Newell’s.

Leonardi Vincenti / La Capital

Los pibes que se las traen. Valentino Acuña y Facundo Guch jugaron en primera en un momento muy difícil para Newell’s.

Ni siquiera la despedida fue gratificante. Otra caída. Una más. Lo sucedido en la noche del Coloso fue una síntesis del año de Newell's, si bien la derrota con Racing por 1 a 0 resultó injustificada. La temporada culminó como se empezó y la despedida del público rojinegro del estadio fue con el sabor amargo de un 2025 repleto de penurias, que no terminó de la peor manera porque se evitó el descenso a duras penas.

La última fecha fue para Newell’s una cita en la que ya no jugaba por nada, salvado del descenso la fecha anterior. Quedaba hacerlo por el orgullo. Cuestión nada menor y que siempre exige la hinchada. Todo lo malo había quedado atrás, con cambios de entrenador, un plantel mal armado y falto de categoría, y una comisión directiva que erró en todo. El partido con Racing no fue más que el fin de una etapa. Eso sí, con un alivio inmenso de lo que pudo ser fatídico y no fue.

El semblante, los cantos y la efusividad de los hinchas antes del partido en los alrededores del estadio y en su interior reflejaron la tranquilidad y alegría con la que vivieron la previa de la última fecha. Sin la angustia del descenso. Sin la necesidad constante de mirar el fondo de la tabla de acumulada y el fixture de los otros conjuntos que se encontraban también comprometidos con la pérdida de la categoría. La victoria sobre Huracán en la penúltima fecha evitó toda preocupación.

>>Leer más: Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

La gente de Newell's lo vivió más relajada

Las sensaciones fueron otras a las de costumbre. Todo más relajado. Hasta hubo aplausos en el momento que los jugadores entraron a la cancha para los ejercicios precompetitivos. Porque esta vez sí el plantel cumplió la rutina en el campo de juego, a diferencia de ocasiones anteriores, cuando se optó por resguardarlo para que no lo afecte el malestar de los hinchas.

La realización de las tareas precompetitivas delante de su público expuso también la seguridad que no habría cuestionamientos hacia los jugadores, todos ellos aliviados por haber salido de una situación que puso a la Lepra al borde del descenso.

El desahogo se convirtió en grito de orgullo durante el ingreso de ambos equipos para comenzar a jugar. Fuegos artificiales, humo rojo y negro y cánticos. “El que no salta, se fue a la B”, atronó en el Coloso. Todo después del anuncio de las formaciones por la voz del estadio y con un destinatario principal de los mayores aplausos, Lucas Bernardi, el entrenador de la casa que se puso al frente en el instante de mayor incertidumbre sobre el futuro del equipo.

Leer más: Newell's lo disputó con actitud y por momentos fue superior, pero cayó sin merecerlo con Racing

El público valoró la garra

Durante el partido, el público alentó y se entusiasmo por la garra que puso el equipo, ante un adversario que no pudo exponer su mayor jerarquía. En el desempeño de Cocoliso González y Luciano Herrera, los de costumbre, se soñó con el triunfo.

Las barridas de Montero y Luciano, los quites de Regiardo, alguna que otra gambeta de Guch y Acuña. La gente se entusiasmaba. Lo necesitaba, después de tanto padecimiento y de incertidumbre, con el temor de que el descenso se convirtiese en realidad.

El hincha que siempre está, el que fue a la cancha para expresarse con efusividad, olvidó los malos ratos y gritó por Newell’s.

Un gol inesperado

El gol de Conechny, inesperado, en el tiempo adicional, lo devolvió a la realidad cruel que padeció durante el año. Los reproches para Banega en las pocas pelotas que tocó, dejando en evidencia que el capitán perdió todo el crédito. Y nada más esperar el final y retirarse con resignación.

Como si la historia de Newell’s estuviese repleta de sinsabores. Es a lo que lo llevaron los responsables de conducir al club, que se irán en un mes. Pero alcanza con repasar la historia para saber que lo sucedido no es la normalidad. Lo puede ser si no se cambia. Otro año así como el que se fue, resulta intolerable.

Noticias relacionadas
La formación de titular de Newells ante Racing.

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Luciano Herrera se eleva para cabecear. Newells cayó en el final. 

Newell's lo disputó con actitud y por momentos fue superior, pero perdió

Newells busca el primer gol ante Racing y comenzó mejor

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Lucas Bernardi logró transmitirle al plantel la importancia de dar el máximo en pos de sacar a flote a Newell’s. 

Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Ver comentarios

Las más leídas

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Newells perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Lo último

Día Mundial de la Construcción

Día Mundial de la Construcción

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Newells perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Ovación
Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Por Rodolfo Parody
Ovación

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi: Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot
La Ciudad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados