Brian Sarmiento realizó una presentación judicial en los Tribunales Provinciales contra la ART por accidente laboral durante su etapa en Newell's, según confiaron desde el entorno del futbolista. El reclamo fue en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 12ª Nominación, a cargo del juez Fabián Bellizia, que es justamente quien se encuentra a cargo del fideicomiso del club del Parque Independencia.

Desde Newell's se informó que no estaban al tanto de ninguna demanda contra el club. Y, por lo tanto, no habiendo recibido ninguna notificación, preferían no emitir opinión al respecto.

Allegados al futbolista se encargaron en aclarar que el reclamo judicial no es en contra de Newell's sino contra la ART, reclamando la indemnización por el tiempo sin jugar y la incapacidad sobreviniente, por las posibles secuelas que tuvo el futbolista.

Si bien desde el círculo del futbolista no se mencionó la cifra reclamada, el monto sería superior al millón y medio de pesos.

Sarmiento sufrió la fractura de tobillo izquierdo en marzo de 2018. Desde ese momento no jugó más en Newell's. Meses atrás hubo una serie de cruces de cartas documento entre el futbolista y el club. El conflicto fue por la salida de Sarmiento una vez que se le dio el alta médica.

Sarmiento reclamó por el supuesto no cumplimento de contrato, mientras que el club dio por concluido ese vínculo, a partir de no hacer uso de la renovación del préstamo, aparte de argumentar las ausencias del jugador a los entrenamientos.

Fuentes vinculadas al futbolista manifestaron que por el momento no se hizo un reclamo judicial por lo que consideran debió cobrar el futbolista.

Sarmiento se encuentra por el momento sin club, después de jugar hace unos días apenas 8' en Volos de Grecia, adonde estaba hacía dos meses y en el que también juega, a préstamo, Joaquín Torres. El volante habría tenido diferencias con el presidente y rescindió el contrato.