El 7 de abril Atlético del Rosario recibió en el pasaje Gould la visita de Los Tilos, en el primer partido del torneo de Primera A. Ese día comenzaba a transitar un camino difícil, cargado de desafíos pero el objetivo era claro: subir al Top 12 apostando a su sistema, a jugar con creatividad, dinamismo, velocidad y juego, lugares donde el equipo se siente más cómodo. "El objetivo era ascender y lo cumplimos, por eso el balance es positivo, totalmente. Todo el plantel empujó para que lo podamos cumplir. Más allá del ascenso, creo que también pudimos mejorar en algunos aspectos del juego, pudimos darle continuidad y roce en primera división a jugadores que no lo tenían y ganamos mucha experiencia en este torneo", destacó Federico Mayol, capitán del equipo superior de Plaza Jewell.

"Fue un torneo muy duro, con equipos que muchos de nosotros, en varios casos, nunca habíamos jugado. Y en ese roce, creo que estuvimos a la altura y se cumplió el objetivo. Fue un lindo año, pero se viene un desafío mayor todavía. Sabemos que no llegamos a nuestro techo, por lo que tenemos que seguir trabajando para mejorar y dar pelea arriba", completó el tercera línea.

El torneo de Primera A tiene características propias, es más duro, más áspero, pero Atlético intentó jugar como si estuvieran en el Top 12, dándole dinámica al juego.

Lo que buscamos desde un primer momento fue imponer las condiciones del partido, justamente con ritmo y dinámica. Los partidos en los que no lo logramos se nos complicó.

Hubo partidos en los que les tomaron la mano, sobre todo en la segunda ronda.

Sí, pero más allá de eso, nosotros tratamos de hacer nuestro juego. Cuando la cosa se complicaba buscamos darle más calidad a la obtención, para que el medioscrum juegue rápido con los backs, pero fundamentalmente tratamos de centrarnos en nuestro juego porque sabíamos que si hacíamos bien nuestra parte las cosas iban a salir. Se nos complicaba cuando hacíamos muchos penales o les dábamos la posesión al rival y no podíamos controlar eso. Este es un aspecto a mejorar.

Desde afuera Atlético dio la impresión de que no llegó a su techo. ¿Puede ser que sea así?

Haciendo un balance del año. Tuvimos partidos muy buenos y otros que no estuvieron cerca de serlo. Tuvimos lagunas de diez o quince minutos en los que les permitíamos a los rivales recuperarse mentalmente y después se nos complicaba por nuestra culpa, por no apretar el acelerador. Pienso que si no llegamos al techo fue porque no nos exigimos los ochenta minutos. Es el gran desafío para el año que viene.

Por momentos Plaza fue un equipo ciclotímico. ¿Puede ser que sea porque es un equipo joven?

Sí. La experiencia te ayuda en un momento en el que estás yendo para abajo, en esa ciclotímia, a levantarte y estabilizarte. La experiencia de este año, de tener momentos altos y bajos, nos hizo dar cuenta de que eso lo tenemos que mejorar para que nos vaya bien el año que viene.

Las lesiones jugaron sus cartas.

Tuvimos varias lesiones en jugadores importantes para nosotros. Tuvimos muchas bajas que, por otro lado, permitieron que otros jugadores suban a reemplazarlos y el equipo también funcionó. Tenemos que saber que el año que viene, si no tenemos un plantel grande será difícil competir por la dureza y exigencia de los partidos.

Hubo lesionados pero también muchos convocados a seleccionados nacionales.

Sí... A veces nos quedamos con las ganas de tenerlos con nosotros, pero esas convocatorias son un premio para ellos. Siempre los apoyamos, los seguimos y lo bancamos a muerte. Es muy lindo poder disfrutar de nuestros amigos jugando ahí, nos llena de orgullo al plantel y al club. Tuvimos lesiones y un montón de lesiones, pero el equipo siguió respondiendo gracias al plantel que tenemos y eso es invalorable.

Con el ascenso consumado, ¿qué es lo que sigue?

Ahora estamos en un receso porque el año fue largo, pero en un par de semanas empezamos con una postemporada, que sería una pre pretemporada. Sabemos que tenemos que trabajar mucho para el año que viene, porque el Top 12 es un torneo muy exigente y tenemos que estar todos bien entrenados y con el máximo compromiso. Buscaremos hacer una muy buena pretemporada para llegar bien a punto al arranque del torneo.