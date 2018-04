Sacar fuerzas de flaquezas en campo ajeno

Todavía sin desarrollar en plenitud una idea de juego confiable, la Lepra se presenta en un territorio que le resulta hostil. Será clave mantener la concentración y la inteligencia para manejar la pelota

Newell's juega contra varias adversidades, que no se circunscriben a las lesiones. Todavía intenta que la identidad que pregona Omar De Felippe se ponga en acción en el campo de juego. Y hay otra cuestión que no es menor. De visitante la Lepra es habitualmente vulnerable. El empate agónico con Atlético Tucumán del fin de semana pasado fue un importante estímulo, no demasiado más. No es el mejor antecedente para una copa internacional en la que presentarse en una cancha del exterior es más que nunca convertirse en una visita indeseable. Con esas cuestiones por resolver, el equipo rojinegro enfrenta esta tarde-noche a Atlético Paranaense por el encuentro de ida de la primera ronda.

Señales esporádicas fue dando el conjunto rojinegro sobre las pretensiones de Omar De Felippe. Es entendible que aún el plantel trate de adaptarse a la idea del entrenador por el poco tiempo que lleva al frente, y que el director técnico tampoco encuentra demasiadas variantes de nombres por la escasa cantidad con la que cuenta en el plantel. Es la realidad, lo que no implica que sea un déficit que no requiera subsanar en lo inmediato.

Si bien De Felippe no propone planteos conservadores, es imaginable que Newell's asuma hoy recaudos con la intención de no desprotegerse y quedar a merced de los ataques de Atlético Paranaense, un conjunto con vocación ofensiva y que tratará de hacerse fuerte de local.

La Lepra sabe que la ronda se define en el Coloso y no en los 90' que se jueguen en el estadio Joaquim Américo Guimaraes, o Arena da Baixada como también se lo conoce. Hacerse fuerte desde atrás y anotar aunque sea un gol, con el valor que tiene de visitante, son las principales premisas.