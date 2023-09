Russo ya da pistas del equipo que pondrá ante Independiente

Miguel Russo esperará hasta último momento para confirmar cómo le saldrá a jugar este martes a Independiente en el Gigante de Arroyito. El entrenador de Central seguirá analizando todo antes de tomar una determinación. Aunque a juzgar por los movimientos que hubo en la práctica de esta tarde, todo indica que el DT apostará por el ingreso de Facundo Agüero en lugar del desgarrado Facundo Mallo en el sector defensivo. En tanto, Octavio Bianchi acusa una leve molestia pero desde el cuerpo técnico todavía no lo bajaron. Aunque hay un plan B para plasmar si el atacante no responde a los movimientos que será sometido este martes. Si el ex All Boys no puede actuar, quien jugará en su lugar será Tobías Cervera.