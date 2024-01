Russo fue contundente ante la indefinición de Campaz en Central

El entrenador canalla no anduvo con rodeos y declaró desde Montevideo lo que siente con respecto a la irresuelta situación de Campaz, quien todavía no firmó con Central.

La situación de Jaminton Campaz está muy empantanada. Desde Central afirmaron que está todo acordado con Gremio y con el jugador para adquirir el 50 por ciento de los derechos del volante. Pero la realidad marca otro panorama. Tal es así que hasta el propio Miguel Russo no sabe cómo terminará ahora esta historia. Luego del triunfo por penales a Liverpool 7 a 6 tras el 1 a 1 en tiempo reglamentario en Montevideo le consultaron al DT sobre si sabía cuándo se iba a sumar al plantel canalla el colombiano. La respuesta fue tajante. "Ni idea. Ni hablo, ni intento. Eso son cosas de los dirigentes" , expresó el entrenador campeón. La pelota ahora la tiene bajo la suela la directiva que comanda Gonzalo Belloso.

"Yo estoy abocado a ellos (a los dirigentes). Si viene (Campaz), bien. Y si no, no se puede estar esperando. Buscaremos otro tipo de cosas. No se puede estar esperando porque que dedicarme a lo que tengo acá", remarcó un Russo determinante y como marcando la cancha.