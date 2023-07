Russo está medio complicado para armar el equipo

Central cerrará este viernes su participación en la Liga Profesional en Córdoba. Miguel Russo tratará de ponerle un buen moño a la campaña , que mostró dos facetas bien definidas debido a que de local se mostró invulnerable, mientras que de visitante la cosecha fue escasa. Para afrontar esta odisea hay ciertas incógnitas que envuelven al canalla en la previa. Kevin Ortiz y Lautaro Giaccone asoman como las principales caras a seguir de cerca. Las presencias de los volantes frente a Belgrano no están garantizadas por diferentes dolencias. Otro ítem a destacar es que deberá buscarle un reemplazante al mediocampista ofensivo Jaminton Campaz , quien ante el campeón River sumó la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión. Lo positivo para el entrenador es que podrá contar nuevamente con el servicio de Carlos Quintana.

La impotencia por haber dejado escapar dos puntos frente al muletto riverplatense en el Gigante sigue latente. También es verdad que no hay margen para seguir lamentándose porque en breve habrá que salir otra vez a la cancha con el firme objetivo de abrochar los tres puntos. Sobre todo fuera de casa, donde el equipo ganó una sola vez.

Central arrancó este lunes a la tarde la preparación para el desafío contra Belgrano , que está pactado para el viernes a las 19 en Córdoba. La práctica no arrojó grandes novedades porque los que jugaron ante el millonario se dedicaron a hacer una rutina sin tantas cargas. Aunque hay algunos indicadores en la antesala que marcan cierto grado de complejidad para encarar el rearmado del mediocampo en pos de no caer en las garras del pirata.

Russo esperará hasta última instancia para saber si podrá incluir entre los titulares a dos jugadores que viene potenciando: Kevin Ortiz y Lautaro Giaccone. Con respecto al volante central hay que mencionar que ya cumplió con la fecha de suspensión. También que acarrea ciertas dolencias menores que podrían atentar contra su presencia ante Belgrano . Para el DT no será un dato menor este caso porque el próximo miércoles 2 de agosto será momento de jugar por Copa Argentina.

No sería extraño, en todo caso, que el juvenil sea preservado en la visita al celeste y recién reaparezca con toda su furia cuando se juegue el crucial duelo copero con Chaco For Ever, factiblemente en San Nicolás. Por las dudas, Agustín Toledo sigue con los botines puestos.

Quien generó dudas sobre su participación para despedirse de la última función de la Liga Profesional es Lautaro Giaccone. El volante salió lesionado con River y en Arroyito muestran cautela a la hora de proyectar su nombre en la lista de los titulares ante el pirata cordobés.

Si bien no hubo información oficial sobre la dolencia que obligó al Laucha a dejar la cancha, lo cierto es que tampoco será extraño que su caso se mantengan con hermetismo. Está claro además que para Russo reemplazar a Giaccone no sería una misión imposible porque tiene a Gino Infantino preparado para salir en la foto principal.

Mientras que la otra duda que prevalece en el ambiente auriazul es quién ocupará la vacante que dejó Jaminton Campaz. El colombiano sumó ante River la quinta amarilla, por lo que tendrá que estar una fecha afuera. La lógica marca que Luciano Ferreyra podría ser su reemplazo tranquilamente. Otra alternativa es que ingrese Lucas Rodríguez al lateral izquierdo y adelante a Alan Rodríguez. Está claro que el entrenador deberá emparchar el medio a la brevedad. Opciones, tiene. Y varias.

En otro orden, la buena noticia para el DT canalla es que tendrá otra vez a mano a Carlos Quintana. El defensor ya cumplió con la jornada de suspensión por acumulación de tarjetas y, de no mediar imprevistos, formará nuevamente dupla central junto al uruguayo Facundo Mallo. Quien debería dejar el lugar sería Juan Komar. Pero ante tantos imponderables en la zona de volantes no habrá que tachar de la lista de posibilidades que Central presente cinco defensores en Córdoba.