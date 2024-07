Russo dispondrá el regreso de la base titular y hay dos referentes que no viajaron

En esta rotación que Miguel Ángel Russo dispuso en los últimos partidos de Central, el equipo para enfrentar a Unión sería con los habituales titulares, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos descansaron en la derrota frente a Huracán. Su bien el DT no lo confirmó es casi un hecho que el canal pondrá en cancha un once similar al que jugó en Porto Alegre ante Inter, por la Copa Sudamericana, con la particularidad de que entre los concentrados no figura Carlos Quintana, por lo que ese lugar sería ocupado por el juvenil Juan Giménez. Otro de los que no viajó a Santa Fe es Ignacio Malcorra, pero Russo sí recuperó a Tomás O'Connor.