Rugby: una jornada que decide los cruces de las semifinales del Regional del Litoral

Se juega la última fecha de la fase regular del torneo en el que Duendes, Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club empiezan a definir su camino

Universitario y Jockey Club, un duelo con mucha historia donde generalmente se dan partidos de muchos puntos.

Con los nombres de los clubes que pugnarán por la Copa Banco Macro en la 26ª edición del Regional del Litoral de rugby ya definidos, este sábado se disputará la 18ª y última fecha de la fase clasificatoria que confirmará el posicionamiento final de los equipos y la conformación de los cruces en semifinales a llevarse a cabo el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia.

En ese sentido, Duendes, Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club empiezan a definir su camino.

Uno de los partidos más atrayentes de la jornada será el que protagonicen Universitario (8º, 38 puntos) y Jockey Club Rosario (4º, 57 puntos) , desde las 15, en la Quinta del primero, bajo la supervisión de Carlos Poggi. En cuanto a los antecedentes inmediatos, la última vez que se enfrentaron el triunfo fue para el conjunto verdiblanco por 27-21.

Para el partido de este sábado, el equipo Académico de Guillermo Isabella alistará a Tobías Tasca, Lautaro Isabella y Fausto Cecarosi; Nicolás Colacrai y Joaquin Stilling; José Montero, Manuel Todaro y Facundo Cuello; Ignacio Zabella y Pedro González; Lisandro Riquelme, Ignacio Todaro, Iñaki Gabilondo y Federico Cámpora; Jeremías Floridia.

Por su parte, Jockey Club, conducido por Federico Amelong, saldrá a la cancha con Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzi y Mauricio Carignano; Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Damián Torino, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Ciro Alvarado, Fermín Vergara Oroño, Mateo Tanoni y Manuel Llunch; Santiago Casiello.

Tricolores en el Grantfield

Otro encuentro que se disputará en Rosario será el que ponga frente a frente a los dos tricolores: Old Resian (9º, 28 puntos) y Santa Fe Rugby (3º, 57 puntos). Juan Vega será el árbitro del partido, que comenzará a las 16.

El equipo rosarino, que en el partido de ida se impuso 35-31 en la capital provincial, formará con Santiago Cali, Faustino Grynblat y Adrián Bacchella; Facundo Gómez Paris y Santiago Torroba; Franco Lo Nostro, Gianfrando Speciale y Ramiro Cárcamo; Guido Candini y Fausto Carugatti; Juan Taleti, Juan Ruiz, Marco Gómez Paris y Nahuel Romero; Agustín Puignero.

Duendes, en Venado

En el sur santafesino, en tanto, habrá un cruce de extremos. Duendes (1º, 61 puntos) visitará al ya descendido Jockey Club Venado Tuerto (10º, 18 puntos), partido que será dirigido por Bruno Masetti. En el partido de la primera ronda, disputado en Las Delicias, el verdinegro se impuso por un claro 38-0.

Duendes, el equipo que conduce Hernán Pavani, alistará a Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Lorenzo Colidio y Faustino Boeris; Bautista Poniatychyn, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Giuliano Francescangeli.

GER ante el remero

GER (5º, 50 puntos), en tanto, cerrará la primera fase enfrentando a Rowing (7º, 44 puntos) en Paraná con el arbitraje de Exequiel Adrover. Si el partido se parece al que disputaron en la primera ronda, cuando los auriazules se impusieron el la Bombonera 34-33, se espera un encuentro muy parejo y de marcador incierto.

El mens sana de Hernán Dinucci formará con Joaquín Horcada, Tomás Kuschner y Pedro Annunziata; Marcos Lufft y Juan Sopo; Maximiliano Gómez, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Jerónimo Alonso, Manuel Prieto, Tomás Morales y Bautista Galleano; Ramiro Picotto.

Finalmente, a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, Crai (6º, 46 puntos) recibirá a Estudiantes (2º, 60 puntos) bajo la supervisión de Joaquín Zapata.

Segunda División: rugby en acción

Asimismo, en el torneo de Segunda División se jugará la 5ª y última fecha de los Hexagonales Oro y Plata. En la Copa de Oro, el cuarteto que buscará el ascenso, semifinales mediante, tiene por ahora tres clasificados Alma Juniors, Círculo Rafaelino y Universitario SF y para ocupar la cuarta vacante hay tres aspirantes: Logaritmo, Los Caranchos y Provincial.

Con el arbitraje de Federico Longobardi, Logartimo recibirá en Ybarlucea a Los Caranchos y de ganar clasificará directamente. Si empata, necesita que Los Caranchos no sume bonus ofensivo y que además pierda Provincial.

Los Caranchos, en tanto, está obligado a ganar para avanzar, pero si lo hace sin bonus y gana Provincial quedará fuera de carrera.

Provincial es el equipo que menos chances tiene. Además de visitar a Alma Juniors con el arbitraje de Facundo Gorla, depende mucho de otros resultados. Incluso ganando, necesita que Logaritmo y Los Caranchos empaten (sin bonus ofensivo de la Furia Blanca) o bien que gane Caranchos sin bonus y el Rojo triunfe con bonus ofensivo.

Cabe destacar que el campeón del bloque ascenderá directamente a la máxima categoría 2027.

Completando el programa, Universitario SF recibe a Círculo Rafaelino bajo la supervisión de Javier Villalba.

Por la Copa de Plata, en tanto, se medirán Tilcara v. Gimnasia de Pergamino (Fernando Sánchez), Regatas & Belgrano v. Cha Roga (Pablo Martínez) y Los Pampas v. La Salle (Pablo Solari).