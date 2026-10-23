La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: una jornada que decide los cruces de las semifinales del Regional del Litoral

Se juega la última fecha de la fase regular del torneo en el que Duendes, Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club empiezan a definir su camino

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

23 de octubre 2026 · 18:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Universitario y Jockey Club

Universitario y Jockey Club, un duelo con mucha historia donde generalmente se dan partidos de muchos puntos.

Con los nombres de los clubes que pugnarán por la Copa Banco Macro en la 26ª edición del Regional del Litoral de rugby ya definidos, este sábado se disputará la 18ª y última fecha de la fase clasificatoria que confirmará el posicionamiento final de los equipos y la conformación de los cruces en semifinales a llevarse a cabo el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia.

En ese sentido, Duendes, Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club empiezan a definir su camino.

Uni-Jockey, en la Quinta

Uno de los partidos más atrayentes de la jornada será el que protagonicen Universitario (8º, 38 puntos) y Jockey Club Rosario (4º, 57 puntos), desde las 15, en la Quinta del primero, bajo la supervisión de Carlos Poggi. En cuanto a los antecedentes inmediatos, la última vez que se enfrentaron el triunfo fue para el conjunto verdiblanco por 27-21.

Para el partido de este sábado, el equipo Académico de Guillermo Isabella alistará a Tobías Tasca, Lautaro Isabella y Fausto Cecarosi; Nicolás Colacrai y Joaquin Stilling; José Montero, Manuel Todaro y Facundo Cuello; Ignacio Zabella y Pedro González; Lisandro Riquelme, Ignacio Todaro, Iñaki Gabilondo y Federico Cámpora; Jeremías Floridia.

Por su parte, Jockey Club, conducido por Federico Amelong, saldrá a la cancha con Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzi y Mauricio Carignano; Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Damián Torino, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Ciro Alvarado, Fermín Vergara Oroño, Mateo Tanoni y Manuel Llunch; Santiago Casiello.

Tricolores en el Grantfield

Otro encuentro que se disputará en Rosario será el que ponga frente a frente a los dos tricolores: Old Resian (9º, 28 puntos) y Santa Fe Rugby (3º, 57 puntos). Juan Vega será el árbitro del partido, que comenzará a las 16.

El equipo rosarino, que en el partido de ida se impuso 35-31 en la capital provincial, formará con Santiago Cali, Faustino Grynblat y Adrián Bacchella; Facundo Gómez Paris y Santiago Torroba; Franco Lo Nostro, Gianfrando Speciale y Ramiro Cárcamo; Guido Candini y Fausto Carugatti; Juan Taleti, Juan Ruiz, Marco Gómez Paris y Nahuel Romero; Agustín Puignero.

Duendes, en Venado

En el sur santafesino, en tanto, habrá un cruce de extremos. Duendes (1º, 61 puntos) visitará al ya descendido Jockey Club Venado Tuerto (10º, 18 puntos), partido que será dirigido por Bruno Masetti. En el partido de la primera ronda, disputado en Las Delicias, el verdinegro se impuso por un claro 38-0.

Duendes, el equipo que conduce Hernán Pavani, alistará a Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Lorenzo Colidio y Faustino Boeris; Bautista Poniatychyn, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Giuliano Francescangeli.

GER ante el remero

GER (5º, 50 puntos), en tanto, cerrará la primera fase enfrentando a Rowing (7º, 44 puntos) en Paraná con el arbitraje de Exequiel Adrover. Si el partido se parece al que disputaron en la primera ronda, cuando los auriazules se impusieron el la Bombonera 34-33, se espera un encuentro muy parejo y de marcador incierto.

El mens sana de Hernán Dinucci formará con Joaquín Horcada, Tomás Kuschner y Pedro Annunziata; Marcos Lufft y Juan Sopo; Maximiliano Gómez, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Jerónimo Alonso, Manuel Prieto, Tomás Morales y Bautista Galleano; Ramiro Picotto.

Finalmente, a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, Crai (6º, 46 puntos) recibirá a Estudiantes (2º, 60 puntos) bajo la supervisión de Joaquín Zapata.

Segunda División: rugby en acción

Asimismo, en el torneo de Segunda División se jugará la 5ª y última fecha de los Hexagonales Oro y Plata. En la Copa de Oro, el cuarteto que buscará el ascenso, semifinales mediante, tiene por ahora tres clasificados Alma Juniors, Círculo Rafaelino y Universitario SF y para ocupar la cuarta vacante hay tres aspirantes: Logaritmo, Los Caranchos y Provincial.

Con el arbitraje de Federico Longobardi, Logartimo recibirá en Ybarlucea a Los Caranchos y de ganar clasificará directamente. Si empata, necesita que Los Caranchos no sume bonus ofensivo y que además pierda Provincial.

Los Caranchos, en tanto, está obligado a ganar para avanzar, pero si lo hace sin bonus y gana Provincial quedará fuera de carrera.

Provincial es el equipo que menos chances tiene. Además de visitar a Alma Juniors con el arbitraje de Facundo Gorla, depende mucho de otros resultados. Incluso ganando, necesita que Logaritmo y Los Caranchos empaten (sin bonus ofensivo de la Furia Blanca) o bien que gane Caranchos sin bonus y el Rojo triunfe con bonus ofensivo.

Cabe destacar que el campeón del bloque ascenderá directamente a la máxima categoría 2027.

Completando el programa, Universitario SF recibe a Círculo Rafaelino bajo la supervisión de Javier Villalba.

Por la Copa de Plata, en tanto, se medirán Tilcara v. Gimnasia de Pergamino (Fernando Sánchez), Regatas & Belgrano v. Cha Roga (Pablo Martínez) y Los Pampas v. La Salle (Pablo Solari).

Noticias relacionadas
Gabriel Arias es uno de los tres arqueros que Kudelka convocó para el choque de Newells ante San Lorenzo.

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

La mirada firme de Franco Colapinto para un viernes atípico en Austin. Debe penalizar con su Alpine diez posiciones.

Franco Colapinto y un viernes donde casi todo se puso para probar simulación de carrera en Austin

Central viene de lograr un triunfo clave como visitante. Le ganó con claridad a Atlético Tucumán.

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Un lujo. Los Harlem Globetrotters estarán en Rosario, en el estadio del club Provincial.

La gira mundial centenaria de los Globetrotters llega a Rosario para un show único en Provincial

Las más leídas

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

La asamblea de Newells aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Lo último

El riesgo país cierra otra semana con tendencia alcista

El riesgo país cierra otra semana con tendencia alcista

El TC hizo explotar el parque Independencia en un gran prólogo de la carrera en Rosario

El TC hizo explotar el parque Independencia en un gran prólogo de la carrera en Rosario

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente
La Ciudad

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende
La Ciudad

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Las más leídas
Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

La asamblea de Newells aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Ovación
Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Franco Colapinto y un viernes donde casi todo se puso para probar simulación de carrera en Austin

Franco Colapinto y un viernes donde casi todo se puso para probar simulación de carrera en Austin

Rugby: una jornada que decide los cruces de las semifinales del Regional del Litoral

Rugby: una jornada que decide los cruces de las semifinales del Regional del Litoral

Policiales
Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

La Ciudad
Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente
La Ciudad

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur
La ciudad

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán
La Región

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
Información General

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región
Economía

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales
Política

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana
Policiales

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros
La Ciudad

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos
Economía

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales
La Ciudad

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros
Policiales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Política

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero